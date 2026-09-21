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- ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪಾನೆ ಲಾಂಚ್ ಪುನಾರಂಭ! ಕಸವಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಡದಿಂದ ಬಂದ ಲಾಂಚ್!
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶರಾವತಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಪ್ಪಾನೆ ಲಾಂಚ್ ಪುನಾರಂಭ! ಕಸವಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಡದಿಂದ ಬಂದ ಲಾಂಚ್!
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಪ್ಪಾನೆ ಲಾಂಚ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ 22 ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಜನರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್. ಹಾಲಪ್ಪ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ದೊಡ್ಡ ಲಾಂಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕರೂರು ಮತ್ತು ಭಾರಂಗಿ ಹೋಬಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾರಂಗಿ ಹೋಬಳಿಯ ಮುಪ್ಪಾನೆ ಲಾಂಚ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ 22 ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಲಾಂಚ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್. ಹಾಲಪ್ಪ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಂಚ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರದಾಟಕ್ಕೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ.
ಲಾಂಚ್ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಮಸ್ಯೆ:
ಮುಪ್ಪಾನೆ ಲಾಂಚ್ ತಳದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ 22 ದಿನಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕರೂರು ಹಾಗೂ ಭಾರಂಗಿ ಹೋಬಳಿ ನಡುವಿನ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕೇವಲ 38 ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಬೇಕಿದ್ದ ದೂರಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು 78 ಕಿ.ಮೀ. ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಸಂಚರಿಸುವ ದುಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಜೋಗ ಜಲಪಾತ, ಕಾರ್ಗಲ್ ಭಾಗದಿಂದ ಸಿಗಂದೂರು ಮತ್ತು ತುಮರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇವಲ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದರು ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಎಚ್. ಹಾಲಪ್ಪ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ:
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅಳಲನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಚ್. ಹಾಲಪ್ಪ, ಕೂಡಲೇ ಒಳನಾಡು ಬಂದರು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿ ನಿರಂತರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಿಗಂದೂರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಳಿಕ ಕಳಸವಳ್ಳಿ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಂಚನ್ನು ಮುಪ್ಪಾನೆ ದಡಕ್ಕೆ ತಂದು ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ತಂದರು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಮುಪ್ಪಾನೆ ದಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಲಾಂಚ್ ಮೂಲಕ ಕಡವು ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎರಡೂ ಹೋಬಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಪ್ಪಾನೆ ಲಾಂಚ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಎಚ್. ಹಾಲಪ್ಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಸಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವುಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.