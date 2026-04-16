Kannada

ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತಾ?

ಖರ್ಜೂರ ತಿಂದರೆ ಮುಟ್ಟಿನ ದಿನಾಂಕ ಬೇಗ ಬರುತ್ತಾ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
health-life Apr 16 2026
Author: Ashwini HR
Kannada

ಆಹಾರ ಕ್ರಮ

ಮಹಿಳೆಯರ ಋತುಚಕ್ರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್‌ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವು ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
Image credits: Getty
Kannada

ಖರ್ಜೂರ ಬೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್

ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳು ಮುಟ್ಟನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಖರ್ಜೂರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.  

Image credits: Getty
Kannada

ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇದೆ?

ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
Image credits: Getty
Kannada

5-6 ಖರ್ಜೂರ ಬೆಸ್ಟ್

ಖರ್ಜೂರವು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಸಂಕೋಚನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ಮುಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
Image credits: Getty
Kannada

ಬೇಗನೆ ಬರಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತೆ

ಪ್ರತಿದಿನ ಹಿಡಿಯಷ್ಟು (ಸುಮಾರು 5-6) ಖರ್ಜೂರ ತಿಂದರೆ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಟ್ಟನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
Image credits: Getty
Kannada

ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ

ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್‌ಗಳಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿವೆ. ಇವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

Image credits: Getty
Kannada

ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ

ಖರ್ಜೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 

Image credits: Getty
Kannada

ಒತ್ತಡ, ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ

ಮುಟ್ಟಿನ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಒತ್ತಡ, ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ಸ್ (ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆ) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಖರ್ಜೂರ ಸೇವನೆ ಸಹಕಾರಿ.
Image credits: Getty
Kannada

ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ

ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಖರ್ಜೂರ ತಿಂದರೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ತಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
Image credits: Getty

ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು

ಬೆಳಗ್ಗೆ ತುಳಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆಯಾ?

ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ 7 ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ!

ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಿಸಿಲು, ಬಾಡಿ ಹೀಟ್‌ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋ ಪಾನೀಯಗಳಿವು; ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಲ್ಲ