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- Irregular Periods: ಪದೇ ಪದೇ ತಡವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್… ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಯ
Irregular Periods: ಪದೇ ಪದೇ ತಡವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್… ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಯ
Periods Delay: ನಿಮ್ಮ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ತಡ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ತಕ್ಷಣ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಹಾಲು ಬಳಸಿ ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
Periods delayಪದೇ ಪದೇ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ?
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಋತುಚಕ್ರವನ್ನು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವು ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 28 ರಿಂದ 35 ದಿನಗಳ ನಡುವಿನ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ನಿಯಮಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರವು ಪದೇ ಪದೇ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದಿನಾಂಕಗಳು ತಿಂಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಒತ್ತಡ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ಮುಟ್ಟಿನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ನೋಡಿ
ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇವು ಋತುಚಕ್ರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸರಳ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಾಲು ಸೇವಿಸುವುದು. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮನೆಮದ್ದು ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಋತುಚಕ್ರವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು
ಹಾಲಿನ ಜೊತೆ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿದರೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅವು ದೇಹದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗರ್ಭಾಶಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯ ಪರಿಣಾಮ
ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿಯು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಂಟಿ ಇಂಫ್ಲೆಮೆಟರಿ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಸೆಳೆತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಶುಂಠಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಹಾಲು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಈ ವಿಶೇಷ ಹಾಲನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲು ಟೀ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ, ಅರ್ಧ ಇಂಚು ತಾಜಾ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಸೇರಿಸಿ, ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸಿ. ನೀವು ಹಸಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಕುದಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ಮತ್ತು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿರುವಾಗ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಈ ಹಾಲನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ:
ನಿಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರವು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸತತವಾಗಿ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ತಡವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಪಿಸಿಓಎಸ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ತಡವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
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