ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಸ್ಲೀನ್ ಕೌರ್ ಎಂಬ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ, ದೆಹಲಿಯ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಂಬಳದ ಬದಲು ಲಂಡನ್ನ 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಏಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ-ಜೀವನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತ ಅವರ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬದಲು ಯುಕೆಯ ಲಂಡನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 1,00,000 ಪೌಂಡ್ (ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ) ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಜಸ್ಲೀನ್ ಕೌರ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿರುವ ವಿವರಣೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ವೀಡಿಯೊ
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 50 LPA ಅಥವಾ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ £100k ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ? ಎಂದು ಕೌರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಜಸ್ಲೀನ್ ಕೌರ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೊಂದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವಿತ್ತು. ಮನೆ ಕೆಲಸದವರು, ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ನಂತಹ ತ್ವರಿತ ವಿತರಣಾ ಸೇವೆಗಳು, ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಕಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳೂ ನನ್ನ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಂದು ಅವರು ಭಾರತದ ಜೀವನ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಂಡನ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಜಸ್ಲೀನ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ಅನೇಕ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೌರ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಾಲಿಡುವಾಗ ನಾನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೋ ಎಂಬ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಓಡಾಡಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ-ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಸಂಚರಿಸಬಹುದಾದ ನಗರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದೇಶಿ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದೇಶಿ ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ: "ನಾವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು, ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಗಾಗಿ ಕಾರಿನ ಸಂಚಾರವನ್ನು, ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಜೀವನಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗಿನ ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸರಿಯೆನಿಸದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆ."
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ:
ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟವೇ (Quality of Life) ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಲಂಡನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೆಲಸ-ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನವೇ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಕೌರ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.