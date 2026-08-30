ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ 30 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹82 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ₹43 ಲಕ್ಷ ಉಳಿತಾಯವಿದೆ. ಆದರೂ ಕುಟುಂಬದ ಹತ್ತಿರ ಇರಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನಡಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಕುಟುಂಬ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳ ನಡುವೆ ಅವರು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
₹82 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳದ ನಡುವೆಯೂ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ, ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ₹43 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವಿದ್ದರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವುದು ಸಹಜ ಆಯ್ಕೆ ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ 30 ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸಿನ ಭದ್ರತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬ, ಮದುವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೂ ಅವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿ/ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು CAD 1.2 ಲಕ್ಷ, ಅಂದರೆ ₹82 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಳಿಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು CAD 6,700 ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು CAD 70,000 ಉಳಿತಾಯವಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಿರತೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆಯೇ?
ಉದ್ಯೋಗದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದೇ ವಿಚಾರ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳವಿದ್ದರೂ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕದ ಕೊರತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರ ಮುಂದಿದೆ.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರೆ ಏನು ಸಿಗಬಹುದು?
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರೆ ಪುಣೆ, ಮುಂಬೈ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ GCC ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಹುಡುಕಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಹೊಂದುವುದು ಅವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಭಾರತೀಯ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ವಜಾಗಳು, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆನಡಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಸುಲಭವಲ್ಲ.
ಕೆನಡಾದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾ? ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದ!
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರವೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗ ತೊರೆಯುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂಬಳದಿಂದ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ; ಸಂಬಂಧಗಳು, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ತಾನು ಬಯಸುವ ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದು ಹಣದ ಲೆಕ್ಕವಲ್ಲ!
30ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಒಂದು ಕಡೆ; ಕುಟುಂಬ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ನೆಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ.
ಹೀಗಾಗಿ “ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ?” ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ “ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಜೀವನ ಸಿಗುತ್ತದೆ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.