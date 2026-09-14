ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಪರ್ಬತ್ಸರ್ ಪುರಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೈಲಾಶ್ಚಂದ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮತ ಪಡೆದು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ವಾರ್ಡ್ನ ಮತದಾರರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಮತ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಯು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಚುನಾವಣೆ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು, ಸೋಲು, ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಹಾಗೂ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ರೋಚಕ ಹಾಗೂ ಸೋಜಿಗದ ಘಟನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಕೇವಲ 'ಒಂದೇ ಒಂದು' ಮತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆ!
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ದಿದ್ವಾನಾ-ಕುಚಮನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರ್ಬತ್ಸರ್ ಪುರಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪರ್ಬತ್ಸರ್ ಪುರಸಭೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (ಬಿಜೆಪಿ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕೈಲಾಶ್ಚಂದ್ ಅವರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರು. ಇಡೀ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೈಲಾಶ್ಚಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಕಾಯುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಎಣಿಕೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೈಲಾಶ್ಚಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮತ!
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸುಲಭದ ತುತ್ತು!
ಈ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಿನಾ ಖಾನಮ್ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 376 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಇದೇ ವಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ 195 ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷವಾದ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಕೈಲಾಶ್ಚಂದ್ ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ 1 ಮತಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು.
ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ!
ತಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮತ ಬಂದಿರುವ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಪಿಟಿಐ (PTI) ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೈಲಾಶ್ಚಂದ್, ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಮತದಾರನಾಗಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷವು ನನ್ನನ್ನು ನೆರೆಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ 13 ರಲ್ಲಿದ್ದ ನನಗೆ ಸ್ವತಃ ನನಗೇ ಮತ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾರ್ಡ್ 13 ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮತಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮತವಾಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗ!
ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇಂತಹ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಡೀ ಪರ್ಬತ್ಸರ್ ಪುರಸಭೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನೇ ನೀಡಿದೆ. ಪರ್ಬತ್ಸರ್ ಪುರಸಭೆಯ ಒಟ್ಟು 25 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 13 ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಳ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಗದ್ದುಗೆ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ 12 ವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದೆ.
ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬಿನ್ನವಾಗಿದ್ದೇನು?
ರಾಜಸ್ಥಾನದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 309 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿದಾಗ, ಸಾವಿರಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಕೈಲಾಶ್ಚಂದ್ ಅವರು ಪಡೆದ ಈ 'ಒಂದೇ ಒಂದು ಮತ'ದ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಚುನಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಮತ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಮತ ಪಡೆದ ಈ ಸಂಗತಿ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ದೊಡ್ಡ ತಮಾಷೆಯ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.