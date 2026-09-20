ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷ ವಾಸಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನಗರದ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್, ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸ್ವಂತ ನಗರದ ಹವಾಮಾನ ಸಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
3 ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ; ಈಗ ಸ್ವಂತ ಊರಿನ ಹವಾಮಾನವೇ ಸಹಿಸೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷ ವಾಸಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು, ನಗರದಲ್ಲಿ ತಮಗಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಫಿದಾ!
ಮಹಿಳೆಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವಾಮಾನವೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಈಗ ಸ್ವಂತ ನಗರದ ಹವಾಮಾನವನ್ನೇ ಸಹಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವಾಮಾನ ತನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ‘ಪ್ಯಾಂಪರ್’ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮಹಿಳೆ ನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಾಗ ಎದುರಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಗರದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನೂ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವಾಮಾನ ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’
ಮಹಿಳೆಯ ಈ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವಾಮಾನವೇ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆಯ ಮಾತಿಗೆ ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಗರವೊಂದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅನುಭವವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವಾಮಾನವೇ ಅಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರೂ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ ‘ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ’
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರವಾದರೂ, ನಗರದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ-ಸಂಜೆಯ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ, ಆಹ್ಲಾದಕರ ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ನಗರದ ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅವರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವಾಮಾನ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅನುಭವ.