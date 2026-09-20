ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು TTE ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. TTE ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು RailwaySeva ಕೇಳಿದ್ದು, ಆರೋಪಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ TTE ಜೊತೆ ಮಹಿಳೆ ವಾಗ್ವಾದ; ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದುಕೊಂಡ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು TTE ಜೊತೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿ, ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹರಿದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆ TTE ವಿರುದ್ಧ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಧರಿಸಿ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಆರೋಪಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಟಿಕೆಟ್ ತಪಾಸಣೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ವಾಗ್ವಾದ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ TTE ಮಹಿಳೆಯ ಬಳಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಹಿಳೆ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಹರಿದುಕೊಂಡಿರುವ ದೃಶ್ಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
TTE ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯ ಆರೋಪ
ವಾಗ್ವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ TTE ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಆರೋಪಿಸಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ 112ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ತನಿಖೆಯ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ.
ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಘಟನೆ
ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಗ್ವಾದದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು TTE ಹಾಗೂ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ. ಘಟನೆಯ ನಿಖರ ಸ್ಥಳ, ರೈಲಿನ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ.
RailwaySeva ಸ್ಪಂದನೆ
ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ RailwaySeva ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ, ದಿನಾಂಕ, ಸಮಯ, PNR ಅಥವಾ UTS ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು RailMadad ಮೂಲಕ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ 139ಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಘಟನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಚಾರ
ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಡುವಿನ ಗೊಂದಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೆಲವರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.