ದೆಹಲಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೂರು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ₹25,000 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 1,000 ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ X ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ₹2.5 ಕೋಟಿ ಆಗಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಭೇಟಿ, ಶುಲ್ಕ ₹25 ಸಾವಿರ! 1,000 ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕ ವೈರಲ್
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿ, ಮದುವೆ, ಸಂಬಂಧ, ಹಣಕಾಸು ಸೇರಿದಂತೆ ಜೀವನದ ಹಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಕೆಲವರು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ದೆಹಲಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಭೆ, ಫೀಸ್ ₹25,000!
X ಬಳಕೆದಾರ ನೀತು ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೂರು ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ₹25,000 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮನ್ನೂ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸುಮಾರು 1,000 ಮಂದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
1,000 ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಷ್ಟು?
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹25,000 ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ 1,000 ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾದ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಶುಲ್ಕ ₹2.5 ಕೋಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂರು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ₹25,000 ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಭೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ಸುಮಾರು ₹8,333 ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ₹2.5 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕಚೇರಿ, ತೆರಿಗೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ
ಖಂಡೇಲ್ವಾಲ್, ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ “ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು” ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕೆಲವರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನಿಖರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಬದಲು ನಂಬಿಕೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಈ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರರ ಅನುಭವವೂ ವೈರಲ್
ಕೆಲವರು ತಾವು ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ₹10,000 ಪಾವತಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೆಲವು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ₹25,000ರವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವೈರಲ್ ಕಥೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನಂಬಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಯಾಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.