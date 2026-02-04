MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಶೇ.50 ರಿಂದ ಶೇ.18 ಕ್ಕೆ TAX ಇಳಿಕೆ: ಮೋದಿ-ಟ್ರಂಪ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದ

Author : ANB Web Desk
Published : Feb 04 2026, 02:05 AM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ 6 ತಿಂಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಮೋದಿ-ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತುಕತೆ ಬಳಿಕ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ.50ರಿಂದ ಶೇ.18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ! ಪಕ್ಷಗಳ ಸುತ್ತಾಟ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ, ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನರಿಯಿರಿ. ನಿಖರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ರೌಂಡ್ಸ್‌ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.Asianet Suvarna News | Suvarna News | Kannada News | Latest Kannada News | Suvarna News 24x7 | ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ | ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ | Karnataka Political UpdatesSuvarna News Live: https://youtube.com/live/KeAuH_bcbwU

ಶೇ.50 ರಿಂದ ಶೇ.18 ಕ್ಕೆ TAX ಇಳಿಕೆ: ಮೋದಿ-ಟ್ರಂಪ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದ | India US Trade Deal | Party Rounds
ಶೇ.50 ರಿಂದ ಶೇ.18 ಕ್ಕೆ TAX ಇಳಿಕೆ: ಮೋದಿ-ಟ್ರಂಪ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದ | India US Trade Deal | Party Rounds

