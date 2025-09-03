MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ! ಅಮೆರಿಕಾ ತಲ್ಲಣ! 3 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹುಚ್ಚಾಟ ದಿ ಎಂಡ್!

ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ.. ಇವತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ದೇಶದ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಲ್ಲದ ಗೌರವ, ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ತಾ ಇದೆ.

Govindaraj S
Published : Sep 03 2025, 10:27 AM IST
Share this Video
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Whatsapp

ಈ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಸಾಕು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿದೆ,  ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ.. ಇವತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ದೇಶದ ನೆಲದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಹಿಂದೆಂದೂ ಇಲ್ಲದ ಗೌರವ, ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ತಾ ಇದೆ. ಚೀನಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರಷ್ಯಾ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಉಳಿದ ದೇಶಗಳೂ ಕೂಡ, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಕಿವಿಯಾಗೋಕೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ಥರ, ಅಮೆರಿಕಾ ಕೂಡ, ಭಾರತ ಅದೆಂಥಾ ವ್ಯೂಹ ಹೆಣೆದಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ.. ಇದೆಲ್ಲಾ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಈಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ? ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಪ್ಪಟ ಚದುರಂಗದ ಆಟ. ಯಾರು ಯಾವ ಕಾಯಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ಒಂದಿಡೀ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿದೆ.  ಈ ಆಟ ಮುಗಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಅದು ಹೇಗೆ, ಯಾಕೆ ? ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹತ್ವವೇನು? ಪ್ರಭಾವ ಏನು? ಅಮೆರಿಕಾ ಯಾವುದನ್ನ ಕನಸಲ್ಲೂ ಊಹಿಸಿರ್ಲಿಲ್ವೋ, ಅದು ಈಗ ವಾಸ್ತವ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಾಗಿದೆ.. ಭಾರತ ಚೀನಾ ಒಂದಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ಸಪೋರ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಮೂರೂ ದೇಶಗಳು ಒಂದಾದ್ರೆ, ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಯಾಕೆ ಕಂಟಕ ಗೊತ್ತಾ? ಟ್ರಂಪ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಿರೋದ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಷ್ಟೂ ಅಮೆರಿಕಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬರಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು? ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು? ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಯೇ ವೈಟ್ ಹೌಸಿನ ದೊಡ್ಡ ತಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿರೋಬಾಧೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗತಿ ಏನು? ಅಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇರೋ ಕತೆ ಏನು? ನೀವೇ ನೋಡಿ.

Related Video

ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ! ಅಮೆರಿಕಾ ತಲ್ಲಣ! 3 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹುಚ್ಚಾಟ ದಿ ಎಂಡ್!
Now Playing
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ! ಅಮೆರಿಕಾ ತಲ್ಲಣ! 3 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹುಚ್ಚಾಟ ದಿ ಎಂಡ್!
456 ಹೆಣಗಳು.. 604 ಜನರ ಕಣ್ಮರೆ.. ಆ ಕರಾಳ ಕಾಡು: ರಿಯಲ್ ಬುರುಡೆ ಕಥೆ!
Now Playing
456 ಹೆಣಗಳು.. 604 ಜನರ ಕಣ್ಮರೆ.. ಆ ಕರಾಳ ಕಾಡು: ರಿಯಲ್ ಬುರುಡೆ ಕಥೆ!
ಟ್ರಂಪ್ ಬಿಟ್ಟ ಛೂಬಾಣ.. ಅಮೆರಿಕಾಗೇ ತಿರುಗುಬಾಣ! ಟ್ರಂಪ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ?
Now Playing
ಟ್ರಂಪ್ ಬಿಟ್ಟ ಛೂಬಾಣ.. ಅಮೆರಿಕಾಗೇ ತಿರುಗುಬಾಣ! ಟ್ರಂಪ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದೆ ಹೊಸ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ?
ವಿಮಾನ ಪತನ! ಗಾಲ್ಫ್​ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಮಿನಿ ವಿಮಾನ!
Now Playing
ವಿಮಾನ ಪತನ! ಗಾಲ್ಫ್​ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಮಿನಿ ವಿಮಾನ!
ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ತೆರಿಗೆ ಸಮರವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ; ಮುಂದೇನು?
Now Playing
ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ತೆರಿಗೆ ಸಮರವನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ; ಮುಂದೇನು?
ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಬೌದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ; ಭಯಾನಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಜ್ವಾಲೆಯ ಕಥೆ
Now Playing
ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಬೌದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗಳ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ; ಭಯಾನಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಜ್ವಾಲೆಯ ಕಥೆ
ಉಗ್ರರ ಸ್ವರ್ಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜಲಪ್ರಳಯ! ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾತಕಿ ದೇಶ, ಊಟವಿಲ್ಲ.. ನೀರಿಲ್ಲ!
Now Playing
ಉಗ್ರರ ಸ್ವರ್ಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜಲಪ್ರಳಯ! ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಾತಕಿ ದೇಶ, ಊಟವಿಲ್ಲ.. ನೀರಿಲ್ಲ!
US Flood Deaths: ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ವಿಧ್ವಂಸ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಹಾಮಳೆ: ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಜಲಾಹುತಿ!
Now Playing
US Flood Deaths: ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ವಿಧ್ವಂಸ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಹಾಮಳೆ: ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಜಲಾಹುತಿ!
ಕೆರಳಿತು ಭೂಮಿ ಉರುಳಿತು ಬೆಟ್ಟ ಜನರ ನರಳಾಟ: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳೇ ಮಾಯ
Now Playing
ಕೆರಳಿತು ಭೂಮಿ ಉರುಳಿತು ಬೆಟ್ಟ ಜನರ ನರಳಾಟ: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳೇ ಮಾಯ
ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಷಕಾರಿದ ಆಸೀಮ್ ಮುನೀರ್
Now Playing
ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಷಕಾರಿದ ಆಸೀಮ್ ಮುನೀರ್

Entertainment

200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋ ನಟ ದೇವರಾಜ್‌ ಯಾಕೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ?
48:50
Now Playing
200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರೋ ನಟ ದೇವರಾಜ್‌ ಯಾಕೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ?
ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಸೆಳೆತ?
05:03
Now Playing
ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಸೆಳೆತ?
Kiccha Sudeep Birthday:‌ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರೋ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್
05:20
Now Playing
Kiccha Sudeep Birthday:‌ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರೋ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್
ವಿ ಮನೋಹರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​​ನ 150ನೇ ಸಿನಿಮಾ '31 Days Movie'; ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವಿಶೇಷ ಏನಿದೆ?
03:18
Now Playing
ವಿ ಮನೋಹರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​​ನ 150ನೇ ಸಿನಿಮಾ '31 Days Movie'; ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವಿಶೇಷ ಏನಿದೆ?

News

ತಿಮರೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುರುಡೆ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್? ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿರೋಧಿ ಗ್ಯಾಂಗ್?
25:15
Now Playing
ತಿಮರೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುರುಡೆ ಬ್ಲೂಪ್ರಿಂಟ್? ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವಿರೋಧಿ ಗ್ಯಾಂಗ್?
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ! ಅಮೆರಿಕಾ ತಲ್ಲಣ! 3 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹುಚ್ಚಾಟ ದಿ ಎಂಡ್!
20:30
Now Playing
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ! ಅಮೆರಿಕಾ ತಲ್ಲಣ! 3 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಾದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹುಚ್ಚಾಟ ದಿ ಎಂಡ್!
456 ಹೆಣಗಳು.. 604 ಜನರ ಕಣ್ಮರೆ.. ಆ ಕರಾಳ ಕಾಡು: ರಿಯಲ್ ಬುರುಡೆ ಕಥೆ!
21:09
Now Playing
456 ಹೆಣಗಳು.. 604 ಜನರ ಕಣ್ಮರೆ.. ಆ ಕರಾಳ ಕಾಡು: ರಿಯಲ್ ಬುರುಡೆ ಕಥೆ!

Sports

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
04:21
Now Playing
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
02:51
Now Playing
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
04:09
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
06:06
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು

Auto

ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
06:42
Now Playing
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
16:54
Now Playing
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
04:48
Now Playing
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!

Tech

ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
18:40
Now Playing
ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
08:41
Now Playing
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
19:29
Now Playing
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
19:30
Now Playing
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Lifestyle

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
03:53
Now Playing
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
05:15
Now Playing
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
23:39
Now Playing
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!