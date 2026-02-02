ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್: ಟ್ರಂಪ್, ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ರಾಸ*ಲೀಲೆ ರಹಸ್ಯ! 2000 ವಿಡಿಯೋ, ರಷ್ಯಾ ಚೆಲುವೆಯರ ವಿಡಿಯೋ ಬಟಾಬಯಲು!
ಲೈಂ*ಗಿಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಆರೋಪಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೈಲ್ಗಳು ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿವೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕರಾಳ ಕೃತ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ನಾವೀವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಬಂದಿರುವ ಸ್ಟೋರಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಬೆ*ತ್ತಲಾಗಿರುವ ಕರಾಳ ಕತೆಯನ್ನ. ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರಲ್ಲಾ, ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಆ ಫೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಇದೆ. ಹೆಸ್ರು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫೋಟೋಗಳಿವೆ. ಸಾವಿರಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳಿವೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಂದಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಡೀಟೈಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಫೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಬೆತ್ತಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಇವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ್ರ ಹೆಸ್ರಿದೆ. ಈ ಫೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಹೆಸ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯರ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ. ಲೈಂ*ಗಿಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಮಾಡಿದೆ.