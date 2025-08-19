MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ವಿಮಾನ ಪತನ! ಗಾಲ್ಫ್​ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಮಿನಿ ವಿಮಾನ!

ಟೋಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ರೋಗಿ ಸಾವಿನಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಧ್ವಂಸ, ವಿಮಾನ ಪತನದಂತಹ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು. ಜಲಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಸೈಕಲ್ ಅಪಘಾತದಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

Gowthami K
Published : Aug 19 2025, 12:42 PM IST
ದೇಶ ಕಾಯೋ ಸೈನಿಕನನ್ನು ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಥಳಿಸಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್..! ರೋಗಿ ಸಾವು.. ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಕುಟುಂಬ.. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಧ್ವಂಸ..! ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಮಲು.. ನದಿಗೆ ಹಾರಿದವನ ಕಥೆ ಏನಾಯ್ತು..? ಜಾಲಿ ಮೂಡ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಶಾಕ್.. ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತ..! ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ವೈರಲ್ ವಿಸ್ಮಯ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟೋಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕ್ ನಡೆಯೋದು.. ಹೊಡೆದಾಟ ಆಗೋದು ಕಾಮಾನ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ.. ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಸವಾರರು ಕಿರಿಕ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ ಕಿರಿಕ್ ತೆಗೆದು ಜಗಳ ಶುರುಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೋಲ್​ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಗಲಾಟೆ ದೇಶ ಕಾಯೋ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಿವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ಜನ್ರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ.. ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೊ

ವಿಮಾನ ಪತನ. ಗಾಲ್ಫ್​ ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಮಿನಿ ವಿಮಾನ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಕಾದಿತ್ತು ಬಿಗ್ ಶಾಕ್. ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ವಿಮಾನ ಪತನ. ಲೇ ಲಡಾಕ್​ಗೆ ಬೈಕ್​ ರೈಡ್​ ಹೋಗಿದ್ದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜಲಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೊದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಭೂಪ ಸೈಕಲ್​ ನಲ್ಲಿ ವ್ಹೀಲಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಎದುರು ಬರ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್​ ಗೆ ಹೇಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ.

