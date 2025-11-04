ಮಹಾನಟಿ ಸೀಸನ್-2 ಫಿನಾಲೆ & ಅಮಿತಾಭ್ ಮೊಮ್ಮಗನ ಇಕ್ಕೀಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್!
ಜೀ ಕನ್ನಡದ “ಮಹಾನಟಿ” ಸೀಸನ್-2 ಫಿನಾಲೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ, ಐದು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕವಿರಾಜ್, ಪನ್ನಗ ಭರಣ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಪ್ರೇಮಾ ಹಾಗೂ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅರುಣ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ್ ಬಯೋಪಿಕ್ “ಇಕ್ಕೀಸ್” ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ರಾಘವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ರ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಂದಾ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದು, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
