MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ವೈಲೆಂಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏಕಾಏಕಿ ಸೈಲೆಂಟ್; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಯ್ತಾ 'ಹುಲಿಯಾ' ಪವರ್? ಪಟ್ಟದ ಟಗರಿನ ತಂತ್ರವೇನು?

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಹಿಂದೆ 'ಹುಲಿಯಾ' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಅವರ ದಿಟ್ಟತನ ಈಗ ಮಂಕಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮೌನದ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯೂಹಗಾರಿಕೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.

Sathish Kumar KH
Published : Oct 06 2025, 07:53 PM IST
Share this Video
  • FB
  • Linkdin
  • Whatsapp

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಕೀಯ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ನಡೆಗಳಿಂದ 'ಒಂಟಿ ಸಲಗ', 'ಟಗರು', 'ಹುಲಿಯಾ' ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಹಿಂದೆ ಕಂಡ ಸಿಡಿಗುಂಡಿನಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಂಗಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಈಗ ಮಂಕಾಗಿವೆಯೇ? ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ.

ಪಟ್ಟದ ಪೈಪೋಟಿ, ಕುಗ್ಗಿದ್ಯಾ 'ಹುಲಿಯಾ' ಪವರ್?
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಶೈಲಿಯು ಸದಾ ನೇರ, ನಿಷ್ಠುರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭೀತವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಒತ್ತಡಗಳು ಈ 'ಒಂಟಿ ಸಲಗ'ಕ್ಕೆ ಅಂಕುಶ ಹಾಕಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ವಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ: ಅಧಿಕಾರದ ಹುಕುಂ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವು ಹಿಂದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೈ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಅವರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹಾಗಾಗಿ, ಆಪ್ತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 'ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಬಿರುಗಾಳಿ' ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬದಲಾದರಾ? ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಸಿದ್ದು ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯೂಹ:

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಎದುರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ತುಸು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೈಲೆಂಟನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ (Weakness) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯವಲ್ಲ.

ಸೈಲೆಂಟಿನ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ:

  • ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯೂಹ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸೈಲೆಂಟ್ ನಡೆ ಕೇವಲ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯೂಹದ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು. ಮೌನವಾಗಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಪೈಪೋಟಿದಾರರ ನಡೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಲು ಈ ಮೌನವನ್ನು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರಬಹುದು.
    ಅಧಿಕಾರದ ಬಂಧನ: ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಬದಲಾಗಿರುವುದು, ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರಬಹುದು. ಅವರ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಮೌನ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಶೈಲಿ ಬದಲ್ ಗಯಾ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಬದಲಾವಣೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವೇ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಲವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. 'ಹುಲಿಯಾ' ಯಾವಾಗ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ.

Related Video

ವೈಲೆಂಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏಕಾಏಕಿ ಸೈಲೆಂಟ್; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಯ್ತಾ 'ಹುಲಿಯಾ' ಪವರ್? ಪಟ್ಟದ ಟಗರಿನ ತಂತ್ರವೇನು?
Now Playing
ವೈಲೆಂಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏಕಾಏಕಿ ಸೈಲೆಂಟ್; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಯ್ತಾ 'ಹುಲಿಯಾ' ಪವರ್? ಪಟ್ಟದ ಟಗರಿನ ತಂತ್ರವೇನು?
ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ: ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ರಜನಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
Now Playing
ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ: ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ರಜನಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
50 ಬಸ್ ಮಾಲೀಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮರ್ಡರ್, ನಂಬಿದವರಿಂದಲೇ ಚೂರಿ
Now Playing
50 ಬಸ್ ಮಾಲೀಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮರ್ಡರ್, ನಂಬಿದವರಿಂದಲೇ ಚೂರಿ
ಆಯುಧಗಳಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ದಸರಾ ವೈಭವ?
Now Playing
ಆಯುಧಗಳಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿತ್ತು ದಸರಾ ವೈಭವ?
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ದುರ್ಗಾ ಕಾಲೋನಿ: 200 ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನೆ ಕನಸು ಭಗ್ನ – ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ!
Now Playing
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ದುರ್ಗಾ ಕಾಲೋನಿ: 200 ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನೆ ಕನಸು ಭಗ್ನ – ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ!
ಮಹಾಮೋಸ ಪಿತೂರಿ ಪಟಾಲಂ: ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಂಚು ಬಯಲು, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ!
Now Playing
ಮಹಾಮೋಸ ಪಿತೂರಿ ಪಟಾಲಂ: ಬುರುಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಂಚು ಬಯಲು, ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ!
ಗಯಾ ವಿಷ್ಣು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಕ ಶಿವ: ಡಿಕೆಶಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಆ ಮಂದಿರದ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
Now Playing
ಗಯಾ ವಿಷ್ಣು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನಕ ಶಿವ: ಡಿಕೆಶಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಆ ಮಂದಿರದ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
SSLC ಫೇಲಾದರೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ: ಓದದ ರೈತನ ಕೋಟಿ ಆದಾಯದ ಗುಟ್ಟು!
Now Playing
SSLC ಫೇಲಾದರೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ: ಓದದ ರೈತನ ಕೋಟಿ ಆದಾಯದ ಗುಟ್ಟು!
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ: ಮೊಮ್ಮಗ ಧವನ್‌ಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲು ನಡೆದಿದೆ ತೆರೆಮರೆಯ ರಹಸ್ಯ!
Now Playing
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ: ಮೊಮ್ಮಗ ಧವನ್‌ಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲು ನಡೆದಿದೆ ತೆರೆಮರೆಯ ರಹಸ್ಯ!
ಸುಜಾತಾ ಭಟ್ ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ದೆ, ಸುಳ್ಳಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಲಿ, ಸಮೀರ್ ಹೊಸ ರಾಗ
Now Playing
ಸುಜಾತಾ ಭಟ್ ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ದೆ, ಸುಳ್ಳಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಲಿ, ಸಮೀರ್ ಹೊಸ ರಾಗ

Entertainment

ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ! ಕೆಂಚಾಲೋ.. ಮಂಚಾಲೋ.. ರೌಡಿಗಳ ಮಜಾ: ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಸಿಗೆ, ದಿಂಬು!
04:45
Now Playing
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ! ಕೆಂಚಾಲೋ.. ಮಂಚಾಲೋ.. ರೌಡಿಗಳ ಮಜಾ: ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಸಿಗೆ, ದಿಂಬು!
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೂರ್ಗ್​ ಕುವರಿ: ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾರಾ ವಿಜಯ್-ರಶ್ಮಿಕಾ?
21:17
Now Playing
ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೂರ್ಗ್​ ಕುವರಿ: ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾರಾ ವಿಜಯ್-ರಶ್ಮಿಕಾ?
ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ -ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ: ತಾರಾಜೋಡಿಯ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!
03:22
Now Playing
ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ -ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ: ತಾರಾಜೋಡಿಯ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!
ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾರ-1 ಮೇನಿಯಾ; ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ..? ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇನು?
07:30
Now Playing
ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾರ-1 ಮೇನಿಯಾ; ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ..? ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇನು?

News

ವೈಲೆಂಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏಕಾಏಕಿ ಸೈಲೆಂಟ್; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಯ್ತಾ 'ಹುಲಿಯಾ' ಪವರ್? ಪಟ್ಟದ ಟಗರಿನ ತಂತ್ರವೇನು?
18:29
Now Playing
ವೈಲೆಂಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏಕಾಏಕಿ ಸೈಲೆಂಟ್; ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಯ್ತಾ 'ಹುಲಿಯಾ' ಪವರ್? ಪಟ್ಟದ ಟಗರಿನ ತಂತ್ರವೇನು?
ರಚನಾ ರೈ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲರೋ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'.. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ' ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ?
03:33
Now Playing
ರಚನಾ ರೈ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮೂಡ್‌ನಲ್ಲರೋ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್'.. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ' ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ?
ಆಗ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೀರೋ; ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಝೀರೋ ಟು ಹೀರೋ' ಕಥೆ!
05:49
Now Playing
ಆಗ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೀರೋ; ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಝೀರೋ ಟು ಹೀರೋ' ಕಥೆ!

Sports

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
04:21
Now Playing
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
02:51
Now Playing
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
04:09
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
06:06
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು

Auto

ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
06:42
Now Playing
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
16:54
Now Playing
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
04:48
Now Playing
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!

Tech

ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
18:40
Now Playing
ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
08:41
Now Playing
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
19:29
Now Playing
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
19:30
Now Playing
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Lifestyle

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
03:53
Now Playing
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
05:15
Now Playing
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
23:39
Now Playing
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!