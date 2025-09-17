MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ದರ; ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್;‌ Kantara ಕಥೆ ಏನು?

ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಗರಿಷ್ಟ 236 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರ ವಿರುದ್ದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲಂಸ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿವೆ. 

Padmashree Bhat
Published : Sep 17 2025, 03:44 PM IST | Updated : Sep 17 2025, 03:54 PM IST
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತಾ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಕುರಿತ ಸ್ಟೋರಿ. ಬಹುವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಏಕರೂಪ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ 236 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದರ ವಿರುದ್ದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ವಿಕೆ. ಫಿಲಂಸ್ ಮತ್ತು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲಂಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿವೆ.

ರಶ್ಮಿಕಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ ಶ್ರೀಲೀಲಾ? ಕನ್ನಡದ 'ಕಿಸ್' ಬ್ಯೂಟಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್‌ 'ಜೇಜಮ್ಮ'.. !
ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ-ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪು
ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ದರ; ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್;‌ Kantara ಕಥೆ ಏನು?
ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ 'ಕೆಡಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್; ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಂದಿದ್ಯಾ ಏನೋ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಟೋರಿ..?
ಕಾಂತಾರ ಬರೆಯಿತು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ; ಏನದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರೀ ಸಿನಿಮಾದ ಆ ಹೊಸಭಾಷ್ಯ?
ವಿನಯ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ರಮ್ಯಾ ಫೋಟೋ ಶೇರಿಂಗ್; ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೇರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ!
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್​​​ಗೆ ಸರ್ಪಗಾವಲು? 'ದಾಸ'ನ ಈ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಆಪ್ತರು ಕಂಗಾಲು!
ದರ್ಶನ್​ ನಂಬಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರಾ ಎಂ.ಡಿ ಶ್ರೀಧರ್? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಗಿರೋ ಕಥೆ ಏನು?
ಬಯಸಿದ್ದು ಎರಡು, ಪಡೆದಿದ್ದು ಒಂದು: ಏನಾಯ್ತು ಆ ದಿನ..? ನಟಿ ಭಾವನಾ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕರಾಳ ಕಥೆ!
Darshan Thoogudeepa: ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಗ್ರಹಣ ಬಿಟ್ಟಾಯ್ತು, ನಟ ದರ್ಶನ್​ಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಗ್ರಹಣ ಬಿಡೋದು ಯಾವಾಗ?
ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ-ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪು
ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪ ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ದರ; ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್;‌ Kantara ಕಥೆ ಏನು?
ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಘಾಟಿ.. ಗುಡ್ ಬೈ ಎಂದ ಸ್ವೀಟಿ: ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡ್ತಿದೆಯಾ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ?
ವಿನಯ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ರಮ್ಯಾ ಫೋಟೋ ಶೇರಿಂಗ್; ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೇರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನಟಿ!
ಅಮ್ಮ ಸತ್ತ ಮಗುವಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗದೇ, 3ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ತಳ್ಳಿದ ಮಲತಾಯಿ! ಸಾವಿನ ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸಿಸಿಟಿವಿ!
ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ & ಬಾಯ್​​ಫ್ರೆಂಡ್​​: ಗಂಡನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಹೆಂಡತಿ ಸ್ಕೆಚ್, ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಲು ಬಂದ ಗೆಳೆಯ!​
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್​​​ಗೆ ಸರ್ಪಗಾವಲು? 'ದಾಸ'ನ ಈ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆ ಕೇಳಿ ಆಪ್ತರು ಕಂಗಾಲು!
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
