ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ ರಾಜಮೌಳಿ-ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ! SSMB 29 ಗುಟ್ಟು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೀನ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿ..!
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು-ರಾಜಮೌಳಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಂಬಿ 29 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಪ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಗುಟ್ಟನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಜಮೌಳಿ.
ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಗುಟ್ಟೊಂದನ್ನ ಈಗ ಕೀನ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ SSMB 29 ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. SSMB 29 ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಹೇಳದ ಗುಟ್ಟೊಂದನ್ನ ಕೀನ್ಯಾ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
