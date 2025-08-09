MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಮತಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿ? ಯಾಕೀ ಆರೋಪ? ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​!

ಕೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಕ್ರೋಶದ ಆರೋಪ..! ಐದು ರೀತಿ ಮತಗಳ್ಳತನ.. ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.. ರಾಗಾ ಗದಾಪ್ರಹಾರ.. ಇದುವೇ ಇವತ್ತಿನ ಸುವರ್ಣ ಸ್ಪೆಷಲ್, ವೋಟ್ ಚೋರಿ ವಾರ್​​.

Govindaraj S
Published : Aug 09 2025, 09:14 AM IST
Share this Video
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Whatsapp

ಮತಗಳ್ಳತನ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಾರಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​..! ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ರಣರೋಷ.. ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ..! ಅದೊಂದು ಸೋಲಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಕೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಕ್ರೋಶದ ಆರೋಪ..! ಐದು ರೀತಿ ಮತಗಳ್ಳತನ.. ಆಯೋಗಕ್ಕೆ  ಪಂಚ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು.. ರಾಗಾ ಗದಾಪ್ರಹಾರ.. ಇದುವೇ ಇವತ್ತಿನ ಸುವರ್ಣ ಸ್ಪೆಷಲ್, ವೋಟ್ ಚೋರಿ ವಾರ್​​.. ಮತಗಳ್ಳತನದಿಂದಲೇ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಪಟ್ಟದ ಮೇಲೇ ಕೂತಿರೋದು ಅಂತ ಆರೋಪಿಸ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ.. ಆದಕ್ಕವರು ಒಂದು ಅಂಕಿ ಅಂಶವನ್ನ ಸಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಗಿದ್ರೆ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೇನು? ಮತಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಹೀಗೋಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಯಾವ  ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ..? ಇತ್ತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ರೆ, ಅತ್ತ ಕೇಸರಿ ಕಟ್ಟಾಳುಗಳು ರಾಗಾ ವಿರುದ್ಧ ರಣಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನ ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನದು ಸವಾಲು? ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಣಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸಿದ್ರೆ, ಕೇಸರಿ ಕಟ್ಟಾಳುಗಳು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನ ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

Related Video

ಮತಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿ? ಯಾಕೀ ಆರೋಪ? ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​!
Now Playing
ಮತಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿ? ಯಾಕೀ ಆರೋಪ? ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​!
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ‘ಆಟಂಬಾಂಬ್’!
Now Playing
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ‘ಆಟಂಬಾಂಬ್’!
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ 16 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ರಹಸ್ಯ: ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ರಾಗಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯ!
Now Playing
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ 16 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ರಹಸ್ಯ: ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ರಾಗಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯ!
ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ ಟಿಪ್ಪು ಕಿಚ್ಚು; ಸಮರ ಸಾರಿದ ಕೇಸರಿ ಕಟ್ಟಾಳುಗಳು
Now Playing
ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ ಟಿಪ್ಪು ಕಿಚ್ಚು; ಸಮರ ಸಾರಿದ ಕೇಸರಿ ಕಟ್ಟಾಳುಗಳು
ಕೈ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಪಟ್ಟ.. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಾ ಹೊಸ ಆಟ..?
Now Playing
ಕೈ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಪಟ್ಟ.. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಾ ಹೊಸ ಆಟ..?
ವಿಶ್ವ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್! ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಂ.1
Now Playing
ವಿಶ್ವ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್! ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಂ.1
ಮುನಿಸು ಬದಿಗಿಟ್ಟು 13 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾತೋಶ್ರಿಗೆ ರಾಜ್‌ ಠಾಕ್ರೆ ಭೇಟಿ!
Now Playing
ಮುನಿಸು ಬದಿಗಿಟ್ಟು 13 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮಾತೋಶ್ರಿಗೆ ರಾಜ್‌ ಠಾಕ್ರೆ ಭೇಟಿ!
ಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರ್; ಅಹಿಂದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಜೈಹೋ ಎಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ!
Now Playing
ಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರ್; ಅಹಿಂದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಜೈಹೋ ಎಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ!
BSYಗೆ ಒಲಿದಿದ್ದ ದೈವಬಲ ಡಿಕೆಗೂ ಒಲಿಯುತ್ತಾ? ನವಿಲೆ ನಾಗೇಶ್ವರ ಶಿವ ರಹಸ್ಯ..!
Now Playing
BSYಗೆ ಒಲಿದಿದ್ದ ದೈವಬಲ ಡಿಕೆಗೂ ಒಲಿಯುತ್ತಾ? ನವಿಲೆ ನಾಗೇಶ್ವರ ಶಿವ ರಹಸ್ಯ..!
ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಯೋಗಿ ಬಾಬಾನ ಆತ್ಮಕತೆ: ಜನ ಕೇಳರಿಯದ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತಾ 'ಅಜೇಯ ಸಿನಿಮಾ?
Now Playing
ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಯೋಗಿ ಬಾಬಾನ ಆತ್ಮಕತೆ: ಜನ ಕೇಳರಿಯದ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತಾ 'ಅಜೇಯ ಸಿನಿಮಾ?

Entertainment

Madenur Manu ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಈಗ ಕೇಸ್‌ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
02:22
Now Playing
Madenur Manu ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಈಗ ಕೇಸ್‌ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ NTR ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರ್, ನಾಟು ನಾಟು ನೆನಪಿಸಿದ ವಾರ್-2 ಸಾಂಗ್
02:32
Now Playing
ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ NTR ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರ್, ನಾಟು ನಾಟು ನೆನಪಿಸಿದ ವಾರ್-2 ಸಾಂಗ್
Actor Vijay Deverakonda: ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಆಪ್‌ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡರನ್ನು ಗ್ರಿಲ್‌ ಮಾಡಿದ ED!
02:39
Now Playing
Actor Vijay Deverakonda: ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ ಆಪ್‌ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡರನ್ನು ಗ್ರಿಲ್‌ ಮಾಡಿದ ED!
ದರ್ಶನ್ ಬೇಲ್​ ಭವಿಷ್ಯ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ: ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಲಿಖಿತ ವಾದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
04:06
Now Playing
ದರ್ಶನ್ ಬೇಲ್​ ಭವಿಷ್ಯ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ: ಪವಿತ್ರಾ ಗೌಡ ಲಿಖಿತ ವಾದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

News

ಮತಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿ? ಯಾಕೀ ಆರೋಪ? ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​!
20:44
Now Playing
ಮತಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿ? ಯಾಕೀ ಆರೋಪ? ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಾರಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​!
ಡೆತ್‌ನೋಟ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿದ ಗಾಯಕಿ ಮಗ; ಗುಡ್‌ಬೈ ಅಮ್ಮಾ ಎಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಜೀವಬಿಟ್ಟ!
20:16
Now Playing
ಡೆತ್‌ನೋಟ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡಿದ ಗಾಯಕಿ ಮಗ; ಗುಡ್‌ಬೈ ಅಮ್ಮಾ ಎಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಜೀವಬಿಟ್ಟ!
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ 16 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ರಹಸ್ಯ: ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ರಾಗಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯ!
19:58
Now Playing
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದ 16 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ರಹಸ್ಯ: ಮಹದೇವಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ರಾಗಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯ!

Sports

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
04:21
Now Playing
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
02:51
Now Playing
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
04:09
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
06:06
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು

Auto

ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
06:42
Now Playing
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
16:54
Now Playing
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
04:48
Now Playing
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!

Tech

ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
18:40
Now Playing
ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
08:41
Now Playing
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
19:29
Now Playing
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
19:30
Now Playing
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Lifestyle

ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
05:15
Now Playing
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
23:39
Now Playing
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
ಆಕೆಗೆ 13 ವರ್ಷ, ಆತ ಡ್ರೈವರ್; ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟವರಾರು?
24:15
Now Playing
ಆಕೆಗೆ 13 ವರ್ಷ, ಆತ ಡ್ರೈವರ್; ಇಬ್ಬರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟವರಾರು?