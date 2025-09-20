ಜಾತಿ ಗಣತಿ 2.0: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಸಂಘರ್ಷ, 331ರ ರಹಸ್ಯ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ!
ಜಾತಿ ಗಣತಿ 2.0 ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗೇ ಸಂಘರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ-ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಅಸಮಾಧಾನ, ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗದಲ್ಲೂ ಭಿನ್ನಮತ.
ಜಾತಿ ಗಣತಿ 2.0 ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗೇ ಸಂಘರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ-ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಅಸಮಾಧಾನ, ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗದಲ್ಲೂ ಭಿನ್ನಮತ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರೂ, ಗೊಂದಲ-ವಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ, ಕೈ-ಕಮಲ ಕದನ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೈಲುಗೈ, ಆದರೆ ಅಸಮಾಧಾನದ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಇನ್ನೂ ಧಗಧಗಿಸಿದೆ."
Related Video
Now Playing
Entertainment
03:45
Now Playing
News
Sports
04:21
Now Playing