ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ನಿಗೂಢ ರಹಸ್ಯ: ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮರೋಡಿ, ಸಮೀರ್ ವಿಚಾರಣೆಗೂ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇಕೆ?

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಹಲವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ ಮತ್ತು ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಕೀಲರಿಂದ ಪತ್ರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೂತಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಶರಣಾಗಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ವಕೀಲರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ SIT ರಚನೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

Mahmad Rafik
Published : Sep 13 2025, 02:36 PM IST
ಓಜಸ್ವಿಗೌಡ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಎಂಬ ವಕೀಲರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪತ್ರ.  ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಅತ್ಯಾ*ಚಾರ, ಕೊ*ಲೆ ಆರೋಪ.  ‘ಮೃತದೇಹಗಳ ಹೂತು ಹಾಕಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಶರಣಾಗಲು ಸಿದ್ಧ’  ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದ ಮೃತದೇಹ ಪೊಲೀಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾನೆಂದು ಪತ್ರ
 

