Welcome Home! NASA’s SpaceX Crew-9 Back on Earth After Science Mission | SpaceX Crew 9 Return । NASA astronauts Sunita Williams, Butch Wilmore finally home । NASA . ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ 286 ದಿನ ಕಳೆದಿದ್ದ ಸುನಿತಾ, ವಿಲ್ಮೋರ್, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಸುನಿತಾ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ 17 ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಳಿಕ ಸುನಿತಾ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ. 286 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದ ಸುನಿತಾ