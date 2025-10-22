ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಬಿಪಿಎಲ್: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ರದ್ದು!
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು 'ಅಪರೇಷನ್ ಬಿಪಿಎಲ್' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅನರ್ಹ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ಬಡವರು ಸಹ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
