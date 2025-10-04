ಕಥಕ್ಕಳಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವತಿ ಸಬ್ರಿ!
ಕಲೆ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೇರಳದ 16 ವರ್ಷದ ಸಬ್ರಿ ಉದಾಹರಣೆ.
ಕಲೆ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕೇರಳದ 16 ವರ್ಷದ ಸಬ್ರಿ ಉದಾಹರಣೆ. ಕಲಾಮಂಡಲಂನಲ್ಲಿ ಕಥಕ್ಕಳಿ ಕಲಿತು ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವತಿ ಎಂಬ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣವೇಷದೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದ ಸಬ್ರಿ, ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ.
Related Video
Now Playing
Now Playing
Now Playing
Entertainment
21:17
Now Playing
News
Sports
04:21
Now Playing