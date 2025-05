When Nation Needs Me...

Congress MP Shashi Tharoor breaks silence on leading the parliamentary delegation for Operation Sindoor. As MPs prepare to take India’s strong anti-terror message to the global stage, Tharoor says, “When the nation needs my service, I won’t hold back.” ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಅವರು "ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ" ಎಂಬ ಸಂಸದೀಯ ನಿಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದು, "ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸೇವೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ದೃಢವಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ನಿಗ್ರಹ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಈ ನಿಯೋಗ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ, ಈ ಮೂಲಕ ತರೂರ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.