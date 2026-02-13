40 ಲಕ್ಷ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ಗಂಡನ ಜತೆ ಸೇರಿ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ ಸುಚಿತ್ರಾ! ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ ಪಾಪಿ ಮಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಅವರನ್ನು ಪಾಪಿ ಮಗಳು ಸುಚಿತ್ರಾ 40 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. 40 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಲಪಟಾಯಿಸಲು ಸುಚಿತ್ರಾ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಜತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ತುಮಕೂರು: ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಗಳೇ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಗಂಡನ ಜತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪಾಪಿ ಮಗಳು ಸುಚಿತ್ರಾ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಲೆದಿಂಬಿನಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಬಂಡೇಪಾಳ್ಯದ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಇದು ಸಹಜ ಸಾವು ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಸುಚಿತ್ರಾ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಇವರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ
