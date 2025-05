ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ 5-10% ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎನ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಮುಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ! ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಜಿಡಿಪಿ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲ; ಇದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ! India's Startup GDP: Small Now, HUGE Later! Startups currently contribute a modest 5-10% to India's GDP, but guest N Ravi Shankar predicts a massive surge in the next decade! He believes today's new businesses will outpace large corporations in GDP contribution within ten years. Entrepreneurship isn't just an option; it's becoming essential for India's economic growth. Get ready for the startup revolution! Suvarna News | Kannada News | Asianet Suvarna News । Latest Kannada News | Suvarna News 24x7 | ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ | ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ | Karnataka Political Updates Suvarna News Live: https://www.youtube.com/live/R50P2knCQBs?feature=shared