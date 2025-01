Bengaluru fire accident: ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ದ ವೇಳೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿ! Suvarna News

Another fire tragedy in Bengaluru! A massive fire broke out at an electric bike showroom on Rajajinagar’s Dr. Rajkumar Road, causing panic among residents. ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಗ್ನಿ ದುರಂತ! ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್ ಶೋರೂಂನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. Suvarna News | Kannada News | Asianet Suvarna News | Latest Kannada News | Suvarna News 24x7 | ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ | ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ | Karnataka Political Updates Suvarna News Live: https://www.youtube.com/live/R50P2knCQBs?feature=shared