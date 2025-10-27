MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಮೃತ್ಯು ಗೆದ್ದ ಮೋದಿ: ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ 2.0 – ಪ್ರಧಾನಿಯ ಹತ್ಯೆ ಸಂಚು ವಿಫಲವಾದ ರಹಸ್ಯ!

ಮೃತ್ಯು ಗೆದ್ದ ಮೋದಿ – ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ 2.0” ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹತ್ಯೆ ಸಂಚು ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತೆಂದು ಶಂಕೆ.

Sushma Hegde
Published : Oct 27 2025, 04:45 PM IST
ಮೃತ್ಯು ಗೆದ್ದ ಮೋದಿ – ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ 2.0” ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದೆನ್ನಲಾದ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹತ್ಯಾ ಸಂಚಿನ ಕುರಿತದ್ದು. ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಮೋದಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ ಮಹಾಸಂಚು ವಿಫಲವಾಯಿತೆಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ತಾಷ್ಕೆಂಟ್ ಫೈಲ್ಸ್‌ನಂತೆ ಈ ಘಟನೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಪಾತ್ರ, ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಾರ್‌ ರೌಂಡ್‌, ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಕುರಿತು ರಹಸ್ಯ ಅನಾವರಣ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, “ಮೃತ್ಯುಂಜಯ” ಮೋದಿ ಮೃತ್ಯುವನ್ನೇ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕನಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

