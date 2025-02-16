ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಿರಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಜೋಡಿ | Dhananjaya & Dhanyatha Wedding | Suvarna News

Isthiyakh S  | Published: Feb 16, 2025, 7:00 PM IST

Dhananjaya Wedding | ನಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಡಾ. ಧನ್ಯತಾ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಈ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Suvarna News | Kannada News | Asianet Suvarna News | Latest Kannada News | Suvarna News 24x7 | ಕನ್ನಡ ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ | ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ https://media.rhinoaffiliates.com/redirect.aspx?pid=15713&bid=2327&utm_source=display&utm_medium=asianet&utm_campaign=any_kan_2 Suvarna News Live: https://www.youtube.com/live/R50P2knCQBs?feature=shared

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