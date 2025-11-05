MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಒಂದು ದೂರು, ಒಂದು ಡೆತ್ ನೋಟ್: ಬಯಲಾದ ಕರಾಳ ಸತ್ಯಗಳು!

ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕಾಮುಕನೊಬ್ಬ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕನ ಕಾಮದಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Mahmad Rafik
Published : Nov 05 2025, 02:36 PM IST
ಈ ಕಾಮುಕ ನವೀನನಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಒಳ್ಳೇ ಟ್ರೀಟ್​​​ಮೆಂಟೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇಂತಹ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಕಿರಾತಕರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ರು.. ಈ ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳಿರುವವರಿಗೆ ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ.. ಈಗ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್​​.. ಬ್ರೇಕ್​ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಕಾಮುಕ ಶಿಕ್ಷನಿಂದ ಅಮಾಯಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಲಿಯಾದ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ.

