ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ: ಕಾಂತಾರ ಆಟಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಎಂ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟು!
ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯೊಂದು ಮೊಳಗಿತ್ತು. ಆ ಗಂಟೆ ಸದ್ದನ್ನ ಆಂಧ್ರ ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರೈಡ್ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಸಿನಿಮಾ ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆಗೂ ದಾಟಿದೆ. ಕಾಂತಾರ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋ ಕನಸು ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಜನ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಏಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರೋ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇಜ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಯೆಸ್ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1 ತೆರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಬರೊಬ್ಬರಿ 30 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. 6 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಭಾರಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಂಡನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಯುಕೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಾಂತಾರ ಕ್ರೇಜ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಭಾರಿಗೆ 400ಕ್ಕು ಹಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ವರ್ಷನ್ 100 ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಲಂಡನ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 180 ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಕಾಂತಾರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೆದಿದೆ.
ಯುಕೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಲಾಫೀಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಲೀಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಲಂಡನ್ನ ಮೇಯರ್ಗಳು, ಸಚಿವರುಗಳು, ಅಲ್ಲಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪತ್ನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ಕೂಡ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ..? ಯುಕೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾವೂ 400 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕೆಜಿಎಫ್ ಸೀರಿಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕಾಂತಾರ ಆಗಿರಲಿ ಸಲಾರ್ ಸಿನಿಮಾವೇ ಆಗ್ಲಿ 35 ರಿಂದ 40 ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ವು.
ಆದ್ರೆ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಸಿನಿಮಾ ಆ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬಗ್ಗು ಬಡಿದು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತೆಲುಗು ನಾಡು ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಹಬ್.. ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಂದಿಗೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಗೆ ಹಣ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ತೆಲುಗು ನಾಡು ಸೌತ್ ಸಿನಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಣದ ಮೂಲ. ಹೀಗಾಗೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗು ಗೆ ಡಬ್ ಆಗಿ ತೆಲುಗು ನಾಡಿನಾಧ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಅಭಿಯಾನ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿತ್ತು. ಬಟ್ಅಭಿಯಾನ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋದ್ರ ಒಳಗೆ ಚಿವುಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆಂಧ್ರ ಡಿಸಿಎಂ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್.. ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಪಡಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ತಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಂತಾರ ಹವಾ ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ.