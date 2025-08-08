MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ NTR ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರ್, ನಾಟು ನಾಟು ನೆನಪಿಸಿದ ವಾರ್-2 ಸಾಂಗ್

ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಜೂ.ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ನಟನೆಯ ವಾರ್-2 ಚಿತ್ರದ 'ಜನಾಬ್-ಎ-ಆಲಿ' ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಟರ ನಡುವಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೈಪೋಟಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಹಾಡು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

Gowthami K
Published : Aug 08 2025, 04:00 PM IST
ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್  ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆ ವಾರ್-2 ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್​​ಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನ ಬಾಕಿ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್  'ಜನಾಬ್-ಎ-ಆಲಿ' ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ವಾರ್ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಾರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಂಗಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ವಾರ್-2 ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್​ನ ಯಂಗ್ ಟೈಗರ್ ಜೂ.ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಈಗಾಗ್ಲೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೊ ಟ್ರೈಲರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಮತ್ತೀಗ 'ಜನಾಬ್-ಎ-ಆಲಿ' ಅನ್ನೋ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಫುಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್​ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಗಾಡ್ ಅಂತಾನೇ ಕರೆಸಿಕೊಂಡವರು. ಇನ್ನೂ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ನಾಟು ನಾಟು ಅಂತ ಕುಣಿದು ದೇಶವನ್ನೇ ಕುಣಿಸಿದವರು. ಸೋ ಈ ಇಬ್ಬರೂ  ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯರೇ. ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬರೀ ಌಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ನಲ್ಲೂ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಈ ಸಾಂಗ್ ಟೀಸರ್​​ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್  ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಂಗ್​ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿದ್ದು,  ವಾರ್-2 ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಾರ್ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

