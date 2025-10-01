ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂದಿನ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ: ಮನೆ, ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಡಬಲ್ ರೋಲ್!
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1 ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಸಿನಿಮಾ 7 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 30 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ರಿಷಬ್ ಅಂದುಕೊಂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿ ತೆರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಬ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರೋದು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ. ಯೆಸ್ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ -1 ರಿಲೀಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆ ಬಾಕಿ ಇವೆ. 7 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ , 30 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ , ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಅಂದುಕೊಂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿ ತೆರೆಗೆ ತಂದಿರೋ ರಿಷಬ್ ಸಾಹಸವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ರಿಷಬ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಾ ಇದ್ರೆ ರಿಷಬ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ನ ಕೊಡೋದು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ. ಹೌದು ಪ್ರಗತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಷಬ್ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರ್ತಿಯಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಚೆಂದಗಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರಣ. 4-5ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಕ್ಕ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ , ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರಗತಿ.
ಇನ್ನೂ ರಿಷಬ್ ಪಾಲಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ರಿಷಬ್ಗೆ ಮನೆ-ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ತ ಕುಟುಂಬವನ್ನೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಗತಿ. ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಇವೆಂಟ್ಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಗತಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಸೋ ಪ್ರಗತಿ ಅವರನ್ನ ರಿಷಬ್ ಹಿಂದಿನ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.