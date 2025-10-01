MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂದಿನ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ: ಮನೆ, ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಡಬಲ್ ರೋಲ್!

ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1 ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ಕೌಂಟ್​ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಸಿನಿಮಾ 7 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 30 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್​ನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ರಿಷಬ್ ಅಂದುಕೊಂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿ ತೆರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

Govindaraj S
Published : Oct 01 2025, 12:12 PM IST
Share this Video
  • FB
  • Linkdin
  • Whatsapp

ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1 ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ಕೌಂಟ್​ಡೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಸಿನಿಮಾ 7 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 30 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್​ನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ರಿಷಬ್ ಅಂದುಕೊಂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿ ತೆರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಿಷಬ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರೋದು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ. ಯೆಸ್ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ -1 ರಿಲೀಸ್​ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆ ಬಾಕಿ ಇವೆ. 7 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ , 30 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ.

ಇಂಥದ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್​ನ , ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್​ನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಅಂದುಕೊಂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿ ತೆರೆಗೆ ತಂದಿರೋ ರಿಷಬ್ ಸಾಹಸವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ರಿಷಬ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತಾ ಇದ್ರೆ ರಿಷಬ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್​ನ ಕೊಡೋದು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ. ಹೌದು ಪ್ರಗತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ರಿಷಬ್​ ಅರ್ಧಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸಕಾರ್ತಿಯಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್​-1ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಚೆಂದಗಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರಣ. 4-5ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಕ್ಕ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ , ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರಗತಿ.

ಇನ್ನೂ ರಿಷಬ್​​ ಪಾಲಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ ರಿಷಬ್​ಗೆ ಮನೆ-ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ತ ಕುಟುಂಬವನ್ನೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಗತಿ. ಇನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಇವೆಂಟ್​ಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಗತಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ ಲೈಫ್​ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಸೋ ಪ್ರಗತಿ ಅವರನ್ನ ರಿಷಬ್ ಹಿಂದಿನ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ.

Related Video

ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂದಿನ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ: ಮನೆ, ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಡಬಲ್ ರೋಲ್!
Now Playing
ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂದಿನ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ: ಮನೆ, ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಡಬಲ್ ರೋಲ್!
ಕಾಂತಾರದ ‘ರಾಣಿಜೇನು' ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್; ಯಶ್, ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಜೊತೆಗೂ ರೊಮಾನ್ಸ್!
Now Playing
ಕಾಂತಾರದ ‘ರಾಣಿಜೇನು' ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್; ಯಶ್, ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಜೊತೆಗೂ ರೊಮಾನ್ಸ್!
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೊಸ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ರೂ ಫಿದಾ, ಕನ್ನಡತಿ ಕ್ರೇಜ್‌ ನೋಡಿ ದಂಗಾದ ಬಾಲಿವುಡ್!
Now Playing
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೊಸ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ರೂ ಫಿದಾ, ಕನ್ನಡತಿ ಕ್ರೇಜ್‌ ನೋಡಿ ದಂಗಾದ ಬಾಲಿವುಡ್!
ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಕಿಲಾಡಿ ಜೋಡಿ ರಿಷಬ್-ತಾರಕ್ ! ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕಲಿಗಳ ಸಮಾಗಮ..!
Now Playing
ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಕಿಲಾಡಿ ಜೋಡಿ ರಿಷಬ್-ತಾರಕ್ ! ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕಲಿಗಳ ಸಮಾಗಮ..!
ಅಮ್ಮನಾಗ್ತಿರೋ ಕತ್ರಿನಾ.. ಅಪ್ಪನಾಗ್ತಾರಂತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್: ಕಾಜೋಲ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಗುಟ್ಟೇನು?
Now Playing
ಅಮ್ಮನಾಗ್ತಿರೋ ಕತ್ರಿನಾ.. ಅಪ್ಪನಾಗ್ತಾರಂತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್: ಕಾಜೋಲ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಗುಟ್ಟೇನು?
ಸೆ.23ರಂದು ಮೋಹನ್ ​ಲಾಲ್​ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಕನ್ನಡದ ಲವ್, ಮೈತ್ರಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಲೆಟ್ಟನ್ ನಟನೆ
Now Playing
ಸೆ.23ರಂದು ಮೋಹನ್ ​ಲಾಲ್​ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಕನ್ನಡದ ಲವ್, ಮೈತ್ರಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಲೆಟ್ಟನ್ ನಟನೆ
60 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಕೇಸ್‌: ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತಿ ರಾಜ್‌ ಕುಂದ್ರಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ನಟಿಯರ ಹೆಸರು!
Now Playing
60 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಕೇಸ್‌: ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತಿ ರಾಜ್‌ ಕುಂದ್ರಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ನಟಿಯರ ಹೆಸರು!
ರಶ್ಮಿಕಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ ಶ್ರೀಲೀಲಾ? ಕನ್ನಡದ 'ಕಿಸ್' ಬ್ಯೂಟಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್‌ 'ಜೇಜಮ್ಮ'.. !
Now Playing
ರಶ್ಮಿಕಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ ಶ್ರೀಲೀಲಾ? ಕನ್ನಡದ 'ಕಿಸ್' ಬ್ಯೂಟಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್‌ 'ಜೇಜಮ್ಮ'.. !
ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಘಾಟಿ.. ಗುಡ್ ಬೈ ಎಂದ ಸ್ವೀಟಿ: ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡ್ತಿದೆಯಾ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ?
Now Playing
ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಘಾಟಿ.. ಗುಡ್ ಬೈ ಎಂದ ಸ್ವೀಟಿ: ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡ್ತಿದೆಯಾ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ?
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1: 30 ದೇಶ, 7 ಭಾಷೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧ!
Now Playing
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1: 30 ದೇಶ, 7 ಭಾಷೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧ!

Entertainment

ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂದಿನ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ: ಮನೆ, ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಡಬಲ್ ರೋಲ್!
03:52
Now Playing
ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂದಿನ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ: ಮನೆ, ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಡಬಲ್ ರೋಲ್!
Bigg Boss ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಪವಾಡ! ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಮುಗ್ದ ಮಾತಿಗೆ ಮನಸೋತ ಕಿಚ್ಚ!
04:21
Now Playing
Bigg Boss ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಪವಾಡ! ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಮುಗ್ದ ಮಾತಿಗೆ ಮನಸೋತ ಕಿಚ್ಚ!
ಅಮ್ಮನಾಗ್ತಿರೋ ಕತ್ರಿನಾ.. ಅಪ್ಪನಾಗ್ತಾರಂತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್: ಕಾಜೋಲ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಗುಟ್ಟೇನು?
04:12
Now Playing
ಅಮ್ಮನಾಗ್ತಿರೋ ಕತ್ರಿನಾ.. ಅಪ್ಪನಾಗ್ತಾರಂತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್: ಕಾಜೋಲ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಗುಟ್ಟೇನು?
ರಮ್ಯಾ ಜೊತೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್‌ಗೆ ಹೋದ ವಿನಯ್: ಡೇಟಿಂಗ್​ ಗಾಸಿಪ್‌ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಜೋಡಿ!
04:09
Now Playing
ರಮ್ಯಾ ಜೊತೆ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪ್‌ಗೆ ಹೋದ ವಿನಯ್: ಡೇಟಿಂಗ್​ ಗಾಸಿಪ್‌ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಜೋಡಿ!

News

ಕಾಂತಾರದ ‘ರಾಣಿಜೇನು' ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್; ಯಶ್, ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಜೊತೆಗೂ ರೊಮಾನ್ಸ್!
04:43
Now Playing
ಕಾಂತಾರದ ‘ರಾಣಿಜೇನು' ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್; ಯಶ್, ಜೂ. ಎನ್‌ಟಿಆರ್‌ ಜೊತೆಗೂ ರೊಮಾನ್ಸ್!
ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆಯಂಥಾ ಮಗಳು ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ! ಕೈ-ಹಿಡಿದು ಕಾಲುವೆಗೆ ಹಾರಿದವ ಬದುಕಿಬಂದ!
25:08
Now Playing
ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ ಚಂದನದ ಗೊಂಬೆಯಂಥಾ ಮಗಳು ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ! ಕೈ-ಹಿಡಿದು ಕಾಲುವೆಗೆ ಹಾರಿದವ ಬದುಕಿಬಂದ!
SSLC ಫೇಲಾದರೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ: ಓದದ ರೈತನ ಕೋಟಿ ಆದಾಯದ ಗುಟ್ಟು!
22:11
Now Playing
SSLC ಫೇಲಾದರೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ: ಓದದ ರೈತನ ಕೋಟಿ ಆದಾಯದ ಗುಟ್ಟು!

Sports

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
04:21
Now Playing
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
02:51
Now Playing
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
04:09
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
06:06
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು

Auto

ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
06:42
Now Playing
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
16:54
Now Playing
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
04:48
Now Playing
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!

Tech

ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
18:40
Now Playing
ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
08:41
Now Playing
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
19:29
Now Playing
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
19:30
Now Playing
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Lifestyle

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
03:53
Now Playing
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
05:15
Now Playing
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
23:39
Now Playing
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!