MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation

ಸೆ.23ರಂದು ಮೋಹನ್ ​ಲಾಲ್​ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಕನ್ನಡದ ಲವ್, ಮೈತ್ರಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಲೆಟ್ಟನ್ ನಟನೆ

ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್​ 2023ರ ಸಾಲಿನ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ 71ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ.

Govindaraj S
Published : Sep 22 2025, 01:59 PM IST | Updated : Sep 22 2025, 02:00 PM IST
Share this Video
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Whatsapp

ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿರಂಗದ ದಂತಕಥೆ, ಲಾಲೆಟ್ಟನ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್​ 2023ರ ಸಾಲಿನ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ 71ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರೋ ಮೋಹನ್​ ಲಾಲ್​ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೆಸ್ 2023ರ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿರೋ ಮೋಹನ್​ ಲಾಲ್​ಗೆ  ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಲೆಟ್ಟನ್ ಮೋಹಲ್ ಲಾಲ್ ಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿರೋದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ.

ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಂತಕತೆ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್. ಕೇವಲ 18ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿಯೇ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ.. ಅಗಣಿತ.. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನ  ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡೊದಕ್ಕೂ   ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಶಕದಿಂದಲೂ ನಿರಂತರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ   26ರ ಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಮೋಹಲ್ ಲಾಲ್  ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 34 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು.  ಆ ಪೈಕಿ 25 ಚಿತ್ರಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್‌ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದವು.

ಈಗಲೂ ಮೋಹಲ್ ಲಾಲ್ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ. ಇಂದಿನ ಯುವನಟರನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತೆ ನೂರು ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ನ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾಲೆಟ್ಟನ್. ಮೋಹಲ್ ಲಾಲ್ ನಟನೆ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿರಂಗಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮೈತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ನಟನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರಾ ನಟನಾ ಪಾಠವಿದ್ದಂತೆ. ಸಹಜ ನಟ ಅಂತಲೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಈ ಮಹಾನಟನಿಗೆ ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಗೌರವ ಬಂದಿರೋ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Related Video

ಸೆ.23ರಂದು ಮೋಹನ್ ​ಲಾಲ್​ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಕನ್ನಡದ ಲವ್, ಮೈತ್ರಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಲೆಟ್ಟನ್ ನಟನೆ
Now Playing
ಸೆ.23ರಂದು ಮೋಹನ್ ​ಲಾಲ್​ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಕನ್ನಡದ ಲವ್, ಮೈತ್ರಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಲೆಟ್ಟನ್ ನಟನೆ
60 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಕೇಸ್‌: ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತಿ ರಾಜ್‌ ಕುಂದ್ರಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ನಟಿಯರ ಹೆಸರು!
Now Playing
60 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಕೇಸ್‌: ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತಿ ರಾಜ್‌ ಕುಂದ್ರಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ನಟಿಯರ ಹೆಸರು!
ರಶ್ಮಿಕಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ ಶ್ರೀಲೀಲಾ? ಕನ್ನಡದ 'ಕಿಸ್' ಬ್ಯೂಟಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್‌ 'ಜೇಜಮ್ಮ'.. !
Now Playing
ರಶ್ಮಿಕಾನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದಾರಾ ಶ್ರೀಲೀಲಾ? ಕನ್ನಡದ 'ಕಿಸ್' ಬ್ಯೂಟಿ ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್‌ 'ಜೇಜಮ್ಮ'.. !
ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಘಾಟಿ.. ಗುಡ್ ಬೈ ಎಂದ ಸ್ವೀಟಿ: ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡ್ತಿದೆಯಾ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ?
Now Playing
ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಘಾಟಿ.. ಗುಡ್ ಬೈ ಎಂದ ಸ್ವೀಟಿ: ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಡ್ತಿದೆಯಾ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ?
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1: 30 ದೇಶ, 7 ಭಾಷೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧ!
Now Playing
ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್-1: 30 ದೇಶ, 7 ಭಾಷೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಸಿದ್ಧ!
ಬಾಯ್​ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ-ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಿಂಗ್..ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ..?
Now Playing
ಬಾಯ್​ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ-ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಿಂಗ್..ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ..?
Actor Salman Khan ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆರೋಪ; ಸಿನಿಮಾಗಳು ಗೆಲ್ತಿಲ್ಲ.. ವಿವಾದಗಳು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ..!
Now Playing
Actor Salman Khan ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆರೋಪ; ಸಿನಿಮಾಗಳು ಗೆಲ್ತಿಲ್ಲ.. ವಿವಾದಗಳು ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ..!
Love You Monika ಎಂದು ಕುಣಿದಿದ್ದ ಸೌಬಿನ್‌ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ, ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​ನಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಿದ್ರಾ ನಟ?
Now Playing
Love You Monika ಎಂದು ಕುಣಿದಿದ್ದ ಸೌಬಿನ್‌ಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ, ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​​ನಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಿದ್ರಾ ನಟ?
ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯೋಜಿಸಿದ 'ಡೆವಿಲ್' ತಂಡ; ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮಹಾ ಮಂತ್ರ!
Now Playing
ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯೋಜಿಸಿದ 'ಡೆವಿಲ್' ತಂಡ; ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮಹಾ ಮಂತ್ರ!
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸುತ್ತ 'ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ' ಅದೆಷ್ಟು ನಾಯಕಿಯರು? ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಇದಾರೆ, ಯಾರು?
Now Playing
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸುತ್ತ 'ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ' ಅದೆಷ್ಟು ನಾಯಕಿಯರು? ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಇದಾರೆ, ಯಾರು?

Entertainment

ಸೆ.23ರಂದು ಮೋಹನ್ ​ಲಾಲ್​ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಕನ್ನಡದ ಲವ್, ಮೈತ್ರಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಲೆಟ್ಟನ್ ನಟನೆ
03:44
Now Playing
ಸೆ.23ರಂದು ಮೋಹನ್ ​ಲಾಲ್​ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಕನ್ನಡದ ಲವ್, ಮೈತ್ರಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಲೆಟ್ಟನ್ ನಟನೆ
ಲಂಡನ್‌ಗೆ ಹಾರಿದ Rocking Star Yash; 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'‌ ಕಥೆ ಏನಾಯ್ತು?
05:16
Now Playing
ಲಂಡನ್‌ಗೆ ಹಾರಿದ Rocking Star Yash; 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'‌ ಕಥೆ ಏನಾಯ್ತು?
60 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಕೇಸ್‌: ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತಿ ರಾಜ್‌ ಕುಂದ್ರಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ನಟಿಯರ ಹೆಸರು!
03:52
Now Playing
60 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಕೇಸ್‌: ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪತಿ ರಾಜ್‌ ಕುಂದ್ರಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ನಟಿಯರ ಹೆಸರು!
ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ-ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪು
02:33
Now Playing
ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಾ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್‌ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ-ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪು

News

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ: ಮೊಮ್ಮಗ ಧವನ್‌ಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲು ನಡೆದಿದೆ ತೆರೆಮರೆಯ ರಹಸ್ಯ!
21:58
Now Playing
ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ: ಮೊಮ್ಮಗ ಧವನ್‌ಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲು ನಡೆದಿದೆ ತೆರೆಮರೆಯ ರಹಸ್ಯ!
ಗಂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಗೆಳೆಯ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ: ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಗಂಡ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಮುಗಿಸೋ ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಿದ್ದ!
24:46
Now Playing
ಗಂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಗೆಳೆಯ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ: ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಗಂಡ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಮುಗಿಸೋ ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಿದ್ದ!
ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೇಮದಾಟಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಬಲಿ: ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಹೆತ್ತಮ್ಮನ ಕರಾಳ ಮುಖ
24:59
Now Playing
ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೇಮದಾಟಕ್ಕೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಬಲಿ: ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಹೆತ್ತಮ್ಮನ ಕರಾಳ ಮುಖ

Sports

ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
04:21
Now Playing
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಓದಿಗೆ ನೆರವಾದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್! ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
02:51
Now Playing
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ!
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
04:09
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಠಿಣ ರೂಲ್ಸ್‌ ಇರುತ್ತೆ? GI-PKL Umpire ಅಜಯ್‌ ಚೌಹಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು
06:06
Now Playing
ಕಬ್ಬಡಿ ಟೀಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಮನ್ನಾ ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳೇನು

Auto

ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
06:42
Now Playing
ಒಬೆನ್ ರೋರ್ ಇಝಡ್: ಹೊಸ ಇವಿ ಬೈಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
16:54
Now Playing
ಸ್ಕೋಡಾ ಕುಶಾಖ್ ಮೊಂಟೆ ಕಾರ್ಲೋ ಪ್ರಯಾಣ, ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಆರಾಮ; Test Drive Review!
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!
04:48
Now Playing
550 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ಗೇಮ್‌ಚೇಂಜರ್ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ eVX ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಅನಾವರಣ!

Tech

ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
18:40
Now Playing
ಮರಳಿ ಧರಣಿಗೆ ಬಂದ ಸುನೀತಾ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್: ಹೇಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ?
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
08:41
Now Playing
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ APK ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ!
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
19:29
Now Playing
AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಕರಾಳ ಮುಖ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೆತ್ತವರನ್ನೇ ಕೊಂದ ಯುವಕ!
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?
19:30
Now Playing
ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ..! ರೋವರ್ ಜಾಗೃತವಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Lifestyle

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
03:53
Now Playing
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಜೊತೆ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗಲ್ಬಂದಿ; 'ಮೈದಾನದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಲ್ಲೂ ಪಂಟರ್!
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
05:15
Now Playing
ಶಿವಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಲ್ಲ.. ಹೀಗ್ಯಾಕಂದ್ರು ರವಿಮಾಮ?: ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಇವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!
23:39
Now Playing
ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ತಾಳಿ ಎಸೆದು ಹೋದ ವರ!