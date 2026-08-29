ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2006ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹಾ ನಾಯಕ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋದರು. ಆದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಈ ಶೋಗೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನೋಡಿ..
Bigg Boss real owner is Endemol Shine Group-ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ 'ಅಸಲಿ ಬಾಸ್' ಇವರೇ ನೋಡಿ: ಹಣದ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಈ ಶೋನ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಶೋ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಎಮೋಷನ್! ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಲು ಮತ್ತು ಆ ವಿಚಿತ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಕಿತ್ತಾಟ, ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹವನ್ನು ನೋಡಲು ಕನ್ನಡಿಗರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸೀಸನ್ 11ರ ಸಂಭ್ರಮ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿರುವ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಆಡಿಸುವ ಆ 'ಅದೃಶ್ಯ' ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾರು? ಈ ಶೋನ ಅಸಲಿ ಒಡೆಯ ಯಾರು? ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಇವರು ಗಳಿಸುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ರೋಚಕ ಉತ್ತರ!
ಮೂಲ ಭಾರತದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ವಿದೇಶಿ ಐಡಿಯಾ!
ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನೆನಪಾಗುವುದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಥವಾ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್. ಆದರೆ ಈ ಶೋದ ಅಸಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇರುವುದು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಎಂಡೆಮೋಲ್ ಶೈನ್' (Endemol Shine Group) ಬಳಿ. ಹೌದು, ಈ ಶೋ ಮೊದಲು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಹೆಸರು 'ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್'. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿತು.
ಹಣದ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು 'ಕುಬೇರನ ಖಜಾನೆ'. ಒಂದು ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಶೋ ಗಳಿಸುವ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂರಬೇಕು! ಈ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಾರಿಗಳಿವೆ:
ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಸುರಿಮಳೆ: ಶೋ ನಡೆಯುವಾಗ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿನ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸುರಿಯುತ್ತವೆ.
ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್: ಶೋ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಳಸುವ ಸೋಪು, ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸೋಫಾದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಚಾರವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್: ಜಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ತೋರಿಸಲು ನಡೆಯುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಹತ್ತಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತವೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ರೇಜ್: ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳು, ರೀಲ್ಸ್ಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ, ಇದು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆದಾಯ ತರುತ್ತದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್-ಸುದೀಪ್ ಕೇವಲ ಮುಖಗಳು ಮಾತ್ರ!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2006ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಅರ್ಷದ್ ವಾರ್ಸಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹಾ ನಾಯಕ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಹೋದರು. ಆದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಈ ಶೋಗೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ನೆನಪಿರಲಿ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಶೋನ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ 'ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್'ಗಳಷ್ಟೇ. ಇದರ ಲಾಭದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಲು ಹೋಗುವುದು ಮಾತ್ರ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ!
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಡಿದರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಲೀಕರು ನೋಟಿನ ಕಂತೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡೋಣ!
(Big Brother reality show-Bigg Boss global-Pranchise Endemol Shine India-Reality show broadcasting rights-Bigg Boss production company. ಈ ಶೋದ ಅಸಲಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇರುವುದು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಎಂಡೆಮೋಲ್ ಶೈನ್' (Endemol Shine Group) ಬಳಿ)