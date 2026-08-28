ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ 'ಟಿಕೆಟ್' ಎಂಬ ಪುಟಾಣಿ ಪಾತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಬೀರ್ ಪಹ್ವಾ ಅವರ ನಟನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಯಾರೀತ? ನೋಡಿ..
Yash Toxic movie child actor-Young Ticket character-Kabir Pahwa child actor-ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದ ಯಂಗ್ 'ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರು? ಈ ಬಾಲನಟನ ಹೆಸರೇನು?
ಯಶ್ ಮುಂದೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ ಆ ಪುಟ್ಟ 'ಟಿಕೆಟ್' ಯಾರು? 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಜೊತೆ ಮಿಂಚಿದ ಬಾಲನಟನ ಕಹಾನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಸದ್ಯ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೂ ಒಂದೇ ಹೆಸರು, ಅದುವೇ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್'. ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರವೂ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಖದರ್ ನಡುವೆಯೂ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಆತನೇ 'ಟಿಕೆಟ್' ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಕಬೀರ್ ಪಹ್ವಾ!
ಯಾರು ಈ 'ಟಿಕೆಟ್'?:
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವು ನೀಡುವ ಪಾತ್ರ 'ಟಿಕೆಟ್'. ಸಿನಿಮಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹೈಲೈಟ್ ಎನ್ನಲಾದ 'ಜೋಕರ್ ಸೀನ್'ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಲಕ ನೀಡಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಗಾಂಧಿನಗರವೇ ಬೆರಗಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 9 ವರ್ಷದ ಈ ಪೋರ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಟರ ಎದುರು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಎದರದೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಂತೂ "ಯಶ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಬಾಲಕ ಯಾರು?" ಎಂಬ ಹುಡುಕಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆ:
ಈ 'ಟಿಕೆಟ್' ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಬೀರ್ ಪಹ್ವಾ ಮೂಲತಃ ದೆಹಲಿಯವನು. 2016ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಈ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಈಗಿನ್ನೂ 9 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಈತ ಈಗಾಗಲೇ 'ಸೀನಿಯರ್'! ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ನಟನೆಯತ್ತ ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಬೀರ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರು ನಿಲ್ಲುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದೆಹಲಿಯ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಬಾಲನಟನಾದ್ರೂ ಇವನದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ:
ಕಬೀರ್ ಪಹ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಏನಲ್ಲ. ಈತ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. 'ಹೂ ಆರ್ ಯು ನಾನಾ' ಎಂಬ ಕಿರುಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈತ, 'ಅಫೀಮು' ಮತ್ತು 'ಲೆಟರ್ಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಖನ್ನಾ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕಬೀರ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 'ರಾಖ್' ಮತ್ತು 'ಪ್ಯಾರ್ ಕಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್' ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಾನು ಎಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನಾದರೂ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಫೇವರೆಟ್ 'ಟಿಕೆಟ್':
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ (X) ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ (Instagram) ಕಬೀರ್ ಪಹ್ವಾ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. "ಈ ಬಾಲಕನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಶನ್ ಮತ್ತು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ", "ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇವನು ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಕಬೀರ್ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ 'ಟಿಕೆಟ್' ಎಂಬ ಪುಟಾಣಿ ಪಾತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಬೀರ್ ಪಹ್ವಾ ಅವರ ನಟನೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಲನಟ ಇನ್ಯಾವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.