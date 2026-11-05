Ramayana movie 4DX theaters Bengaluru ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 4000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ 4DX ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ನೈಜ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
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- Karnataka News Today Live: Ramayana - ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ 4DX ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
Karnataka News Today Live: Ramayana - ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ 4DX ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಿಸಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಸ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಶೇ.23ರಿಂದ ಶೇ.35ರವರೆಗೂ ಆಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟೇಜ್ ವಾರು ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸರಾಸರಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಸಾರ್ಟಿಸಿ, ಕೆಕೆಆರ್ಟಿಸಿ, ಎನ್ಡಬ್ಲ್ಯುಕೆಆರ್ಟಿಸಿ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಸರಾಸರಿ ಶೇ.23 ಹಾಗೂ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ದರ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ.35ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಶೇ.40ರವರೆಗೆ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ಖಾಸಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಹಬ್ಬದ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಒಟ್ಟಾರೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಚಿಂತನೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆ ಕುರಿತಂತೆ ಖಾಸಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಟರಾಜ್ ಶರ್ಮಾ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಸಾರಿಗೆಗಳು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹಬ್ಬ ಸೇರಿದಂತೆ ದೀರ್ಘ ರಜೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತೆ ಶೇ.40ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನ.6ರಿಂದ 15ರವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಿರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.