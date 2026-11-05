'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣನಾಗಿ ಯಶ್ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ವಿಮರ್ಶಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1' ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 5ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕನ್ನಡದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿನಯ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಖಡಕ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಮರ್ಶಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯ ಅಭಿನಯ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟತನದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ತೋರಿಸದೆ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜ, ಪರಾಕ್ರಮಿ ಯೋಧ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಅಹಂಕಾರದಿಂದಲೇ ಪತನದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.
ಗಂಭೀರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್
ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಅವರ ಗಂಭೀರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್. ಅತಿಯಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಥವಾ ಭಾವನೆಗಳ ಅತಿರೇಕವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟ, ಮುಖಭಾವ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೇ ರಾವಣನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಇನ್ನು ರಾವಣನ ಹತ್ತು ತಲೆಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆ ಹತ್ತು ತಲೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ, ರಾವಣನೊಳಗಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಧ್ವನಿಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಸಂಘರ್ಷದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವುದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯಭಾರ, ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೂ ಸಿನಿಮಾ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಕೇವಲ ರಾಮಾಯಣದ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಹಲವು ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.
ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ
ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶಾ ತಾಣವಾದ ರೆಡಿಫ್ (Rediff) ತನ್ನ ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವಂತಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ರಾವಣನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವುದು ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇತರ ವಿಮರ್ಶಕರೂ ಯಶ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ಪಾತ್ರದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ವಿಭಿನ್ನ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಯಶ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಅಹಂಕಾರ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಗೂ ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ನಿರೂಪಣೆಯ ವೇಗ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ (VFX) ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಟೀಕೆಗಳೂ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ
ಭಾರತೀಯ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥನದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರಾವಣನಿಗೆ ಯಶ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ತುಂಬಿರುವುದು ಆರಂಭಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಮನ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾರಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರವೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಹಾಗಾದರೆ ತೆರೆಮೇಲೆ ಯಶ್ ಅವರ ರಾವಣನ ಅಬ್ಬರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.