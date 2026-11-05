ಈ ನಟಿಯ ಅಭಿನಯ ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ: ಮಲಯಾಳಂ ಬೆಡಗಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್
ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರು ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ನಟನೆಯ ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ & ಸನ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಮಮಿತಾ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಘನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಲಯಾಳಂ ನಟಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಇದೀಗ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಅವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸೂರ್ಯ ಅಭಿನಯದ ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ & ಸನ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ತೋರಿದ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಮನಸೋತಿದ್ದು, ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹಳವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ
‘ಸಿನಿಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್’ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಅವರ ಪಾತ್ರವೂ ಒಂದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಮಿತಾ ಅವರ ಅಭಿನಯ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹಜ ಅಭಿನಯ
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಮಿತಾ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಅಬ್ಬರದ ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಸಹಜ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಆ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತದೆ. ತಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾದ ಪಾತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು ಎಂದು ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ಥಳ
ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೇರಳದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ನಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್, ಕೇರಳ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಷ್ಟೇ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ತಮಗೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇರಳದೊಂದಿಗೆ ತಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಆ ನೆಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್
ಇನ್ನು ‘ವಿಶ್ವನಾಥ್ & ಸನ್ಸ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವೆಂಕಿ ಅಟ್ಲೂರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ, ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಮಿತಾ ಬೈಜು ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ನೀಡಿರುವ ಈ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇದೀಗ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಸಹಜತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮೇಘನಾ ಅವರ ಮಾತುಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ.
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