ಟಾಟಾ ಪವರ್ ರೇನಿವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ 300 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಕೊಪ್ಪಳ (ನ.5): ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ 'ಟಾಟಾ ಪವರ್ ರೇನಿವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (TPREL), ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ 300 ಮೆಗಾವಾಟ್ (MW) ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ಮರುಬಳಕೆ ಇಂಧನ (Renewable Utility Capacity) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಗಿಗಾವಾಟ್ (GW) ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಪವರ್ ರೇನಿವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಟಿಪಿ ಶೌರ್ಯ' (TP Saurya) ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸೌರ ಇಂಧನ ನಿಗಮವಾದ 'ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' (SECI) ಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ 300 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಯೋಜನೆಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ, ಟಿಪಿಆರ್ಇಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು ಮರುಬಳಕೆ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 12 ಗಿಗಾವಾಟ್ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಟ್ಟು 12 ಗಿಗಾವಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 7.2 ಗಿಗಾವಾಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದು (Operational), ಇದರಲ್ಲಿ 5.8 ಗಿಗಾವಾಟ್ ಸೌರಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ 1.3 ಗಿಗಾವಾಟ್ ಪವನ ಶಕ್ತಿ (Wind Energy) ಸೇರಿದೆ. ಉಳಿದ ಸುಮಾರು 4.9 ಗಿಗಾವಾಟ್ ಇಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ.
ಹೈ-ಟೆಕ್ ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಹಾಗೂ ಬೈಫೇಸಿಯಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಕೊಪ್ಪಳದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತೀಯ ಸೌರ ಇಂಧನ ನಿಗಮಕ್ಕೆ (SECI) ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮರುಬಳಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೋಲಾರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಗಳನ್ನು (Solar Trackers) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಸೂರ್ಯ ಚಲಿಸುವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೌರ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 'TP580HG10NB' ಮಾದರಿಯ ಹೈ-ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬೈಫೇಸಿಯಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ದ್ವಿಮುಖ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಹಿಸುವ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗರಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ – ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧನೆ
ಕೊಪ್ಪಳ ಸೌರ ಯೋಜನೆಯು ಮರುಬಳಕೆ ಇಂಧನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಶಕ್ತ ಹಾಗೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು (Inclusive Workforce) ಹೊಂದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ತಂಡ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 16 ಮಹಿಳಾ ವೃತ್ತಿಪರರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಲದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಭಾರತದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
ಟೆಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಗದಗ ಪೂಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ವಿವರ
ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಗದಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮರಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ 400/220 kV ಗದಗ ಪೂಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ (Gadag Pooling Station) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಗಡಿ ಮಿತಿಗಳು ಅಮರಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಯ್ದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 5 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಟೆಂಡರ್ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ₹2.53/kWh (Tariff) ರಂತೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಬಿಡ್ದಾರರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಟಿಪಿ ಸೌರ್ಯ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (TP Saurya) ಕಂಪನಿಗೆ 600 MW ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯೋಜನೆ, ಆಂಪ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (AMP Energy Green) ಕಂಪನಿಗೆ 120 MW ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ ರೇನಿವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NTPC Renewable) ಕಂಪನಿಗೆ 450 MW ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯೋಜನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಟಿಪಿ ಸೌರ್ಯ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ 600 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ 300 ಮೆಗಾವಾಟ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.