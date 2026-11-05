ಹುಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ರೇಖಾ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುವುದೇಕೆ? ಮದುವೆ, ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಭಾವಿ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನದ ಮಾತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ನಟಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂಗೆ ಡಿಎಂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹುಚ್ಚ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ರೇಖಾ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಕೊನೆಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೇನೋ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೇಖಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಭಾವಿ ಪತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಮನದ ಮಾತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಮುಖ್ಯ!
ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೇಖಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಭಾವಿ ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೂರು ಅಂಶಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎತ್ತರ, ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ತಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಏಕೆಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮದುವೆಯಾಗಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ರೇಖಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಬಯಸುವವರು ಡಿಎಂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಕ್ರಶ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಚುವೇಷನ್, ಅಬ್ಸೆಷನ್ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?
ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರೇಖಾ, ಕ್ರಶ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಚುವೇಷನ್, ಅಬ್ಸೆಷನ್ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಶ್: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಕ್ರಶ್. ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ನಟನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಮೂಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಫ್ಯಾಚುವೇಷನ್: ಇದು ಕ್ರಶ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿನ ಭಾವನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಆಸೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅಬ್ಸೆಷನ್: ಇದನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ರೇಖಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೇ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಿಗಬಾರದು ಎಂಬ ಹಠ ಅಥವಾ ಮನೋಭಾವ ಅಬ್ಸೆಷನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಇದು ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ: ಯಾವುದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಷರತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದು ರೇಖಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜೊತೆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದೇ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ!
ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ರೇಖಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಾಗ, ಕಷ್ಟ ಎದುರಾದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯ ಕಳೆದು, ಅವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಗ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೇಖಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಶಿಕ್ಷೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ!
ಕರ್ಮದ ಮೇಲೂ ತಮಗೆ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ ಎಂದು ರೇಖಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೋವು ನೀಡಿದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನಾಳೆಯೇ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವಾದರೂ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಕರ್ಮ ಯಾರನ್ನೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೇಖಾ ವೇದವ್ಯಾಸ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮದುವೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ರೇಖಾ ವೇದವ್ಯಾಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುಕ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನೀಡಬೇಕು, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ.