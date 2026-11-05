ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಹಂಪಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ದರಗಳು ರೈಲು ದರಗಳಿಗಿಂತ ಶೇ. 50 ರಿಂದ 300 ರಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣವು ಸಮಯ ಉಳಿಸಿದರೂ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.5): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ (KSRTC) ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಎದುರಾಗಿದೆ: ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಂಪಿ ಅಥವಾ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ರೈಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಊರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ (Train Fares) ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ, ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣವು ಶೇಕಡಾ 50 ರಿಂದ 300 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚರಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ದೂರ 333 ಕಿಮೀ ಇದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿ ಸುಮಾರು 6 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ದೂರ 396 ಕಿಮೀ ಇರಲಿದ್ದು, 8 ರಿಂದ 9.5 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ತಗುಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ದರವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಅಗ್ಗದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ರೈಲು ವರ್ಸಸ್ KSRTC ಬಸ್ ದರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋಲಿಕೆ
ದರಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಿಧ ದರ್ಜೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ
|ಪ್ರಯಾಣದ ದರ್ಜೆ / ಮಾದರಿ
|ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ದರ (₹)
|ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ದರ (₹)
|ವ್ಯತ್ಯಾಸ
|ಸಾಮಾನ್ಯ / ಆಫೋರ್ಡಬಲ್ (Ordinary / Sarige)
|₹569 (ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್)
|₹126 (ಆರ್ಡಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು)
|ಬಸ್ ದರ ರೈಲಿಗಿಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4.5 ಪಟ್ಟು ದುಬಾರಿ!
|ನಾನ್-ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ (Non-AC Sleeper)
|₹826 – ₹834
|₹260 (ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೈಲು)
|ಬಸ್ ದರ ರೈಲಿಗಿಂತ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು!
|ಎಸಿ ಸೀಟರ್ / 3ಎಸಿ (AC Chair / 3AC)
|₹807 (ಎಸಿ)
|₹685 (3AC ಎಸಿ ರೈಲು)
|ಬಸ್ನ ಎಸಿಗಿಂತ ರೈಲಿನ 3AC ಸೌಲಭ್ಯವೇ ಅಗ್ಗ!
|ಎಸಿ ಐರಾವತ್ / 2ಎಸಿ (AC Airavat / 2AC)
|₹891 (ಐರಾವತ್ ಬಸ್)
|₹965 (2AC ಎಸಿ ರೈಲು)
|ಬಸ್ನ ಎಸಿ ಸೀಟ್ಗಿಂತ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರಕ್ಕೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 2AC
|ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ / 1ಎಸಿ (AC Sleeper / 1AC)
|₹1,128 (ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್)
|₹1,600 (ಫಸ್ಟ್ ಎಸಿ ರೈಲು)
|ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಂತದ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರಯಾಣ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶ
ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಕನ್ನಡಿಗರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಈ ದರ ಏರಿಕೆಯು ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ 'ಸಾರಿಗೆ' ಬಸ್ಗೆ ₹569 ತೆರಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹126 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರಮಿಕರು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ನ ನಾನ್-ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ಗೆ ₹826 ರಿಂದ ₹834 ನೀಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ಹಂಪಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಂತಹ ರೈಲುಗಳ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ₹260 ಕ್ಕೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಬಹುದು.
ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮಯ 1 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ತೀವ್ರ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೈಲು ಸಾರಿಗೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.