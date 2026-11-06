08:16 AM (IST) Nov 06

Karnataka News Today Live: ಕಬ್ಬಿನ ದರ ನಿಗದಿಗಾಗಿ ರೈತರ 12 ದಿನದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸುಖಾಂತ್ಯ - ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ!

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆ ಕೋರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರ 12 ದಿನಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ಗೆ ₹3,600 ದರ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ₹1,000 ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟ?

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08:11 AM (IST) Nov 06

Karnataka News Today Live: ಜಿಪಂ, ತಾಪಂ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ನಡುವೆ ಬಂಪರ್‌ ಕೊಡುಗೆ, ರಸ್ತೆ-ಸೇತುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹20000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ

ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ₹20,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವೆ 3,986 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ₹6,000 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ತೀರ್ಮಾನ.

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07:52 AM (IST) Nov 06

Karnataka News Today Live: ತಮಿಳನಾಡಿಗೆ ನಿರಂತರ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್ ಡ್ಯಾಂ ಅರ್ಧಕರ್ಧ ಖಾಲಿ!

KRS Dam Water level Today: ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 99 ಅಡಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ.

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