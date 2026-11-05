ಬೆಂಗಳೂರು ಟರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಕುಣಿಗಲ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಜಾಗದ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಣಿಗಲ್ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.05): ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಟರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ (Bangalore Turf Club) ಅಥವಾ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕುಣಿಗಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಗರದ ಹೊರವಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹಾಗೂ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ದಿಢೀರ್ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಮಾತುಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಟರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಜಾಗದ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ (PWD) ಸೇರಿದ 4 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಟರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಮುಂದಿನ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲೀಸ್ ಮೊತ್ತ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ (Heart of the City) ಈ ಜಾಗವಿದ್ದರೂ, ಟರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಲೀಸ್ (Lease) ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಣ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು (Lease Rent) ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೂಲಕ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಟರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಕುಣಿಗಲ್ ಜನರ ಆಸೆಗೆ ತಣ್ಣೀರು!
ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ವೇಳೆ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಡೆಸುವ ಟರ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಗರದ ಆಚೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು.
- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸದ್ಬಳಕೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಗರದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಕೆಗೆ (Lung Space) ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆಸೆ ಚಿಗುರೊಡೆದಿತ್ತು.
- ಕುಣಿಗಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕುಣಿಗಲ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಬರಲಿದೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ದಿಢೀರ್ ನಿರ್ಧಾರ ಕುಣಿಗಲ್ ಜನರ ಆಸೆಗೆ ತಣ್ಣೀರು ಎರಚಿದಂತಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಮಾತು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಏಕೆ?
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆವರಣ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಲಾಪಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಬೆಂಚ್ಗಳು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಚೇರಿಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ವಕೀಲರು-ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಜಾಗದ ಅಭಾವ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸ್ಥಳ ಒದಗಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸರಿಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಸಚಿವರೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡದ ನಡುವೆಯೇ, ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಥೆಗೆ ಪೂರ್ಣವಿರಾಮ ಬಿದ್ದಿದೆ.