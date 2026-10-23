09:17 AM (IST) Oct 23

Karnataka News Live ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೃತದೇಹ ತಡೆಹಿಡಿಯುವಂತಿಲ್ಲ; ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಖಾದರ್ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

Health minister UT Khader warns private hospitals ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೃತದೇಹ ತಡೆಹಿಡಿಯಬಾರದು ಹಾಗೂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Read Full Story
08:47 AM (IST) Oct 23

Karnataka News Live ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ! ಈ ಬಾರಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ನೋಡಲು ಬಂದವರೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಅರಮನೆ, ಮೃಗಾಲಯ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಭೇಟಿ?

ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡೇ ಹರಿದುಬಂದಿದ್ದು, ಅರಮನೆ ಮತ್ತು ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಯುವದಸರಾವನ್ನು ನಗರದ ಹೊರಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೀಪಾಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಮೇಳ ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಿವೆ.

Read Full Story
08:46 AM (IST) Oct 23

Karnataka News Live ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 115 ದಿನಗಳ SIR ಸರ್ಕಸ್ ಮುಕ್ತಾಯ; ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಅ.27ಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್‌!

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27ರಂದು ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಅರ್ಹ ಮತದಾರರನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸಹ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.

Read Full Story
08:33 AM (IST) Oct 23

Karnataka News Live ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಬೈ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ನ.1ಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ! ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಗಿಫ್ಟ್

ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌' ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 16 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, 8 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬರ್ತ್‌ಗಳು, ಕವಚ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಯ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Read Full Story
08:12 AM (IST) Oct 23

Karnataka News Live ಮೆಟ್ರೋ ಗುಲಾಬಿ ಮಾರ್ಗ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು, 2027ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್‌ಬೋರ್ಡ್-ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಓಪನ್

ಕಾಳೇನ ಅಗ್ರಹಾರ-ತಾವರೆಕೆರೆ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಒಪ್ಪಿಗೆಗಾಗಿ ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲ್ಕ್‌ಬೋರ್ಡ್-ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರವೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ ಹಾಗೂ ಅನಗತ್ಯ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Read Full Story
07:54 AM (IST) Oct 23

Karnataka News Live ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ದಿಢೀರ್ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಘೋಷಣೆ; ದಸರಾ ಮುಗಿಸಿ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲ!

ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಜಾನ್ಸಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಏಕಮುಖ ವಿಶೇಷ ರೈಲನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಯಚೂರು, ನಾಗ್ಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲಿದೆ.

Read Full Story