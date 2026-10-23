418 ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ? ಚೈತ್ರಾ ಜೆ. ಆಚಾರ್, ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ ಅಭಿನಯದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, 418ನೇ ಕೊಠಡಿಯ ನಿಗೂಢತೆ ಹಾಗೂ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವೀ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ‘418’ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥೆ, ಹಳೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ನಿಗೂಢ ಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು. ಹಾಗಾದರೆ, ‘418’ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಯಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆಯೇ? ಚಿತ್ರದ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ಗಳೇನು? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಮರ್ಶೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
418ನೇ ಕೊಠಡಿಯ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು?
ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಹಿಂದೆ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ 418ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೋಣೆಯ ಸುತ್ತ ದೆವ್ವಗಳ ಕಾಟವಿದೆ ಎಂಬ ಭಯಾನಕ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಆ ಕೋಣೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, 418ನೇ ಕೊಠಡಿಯ ಹಿಂದಿರುವ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಆತ್ಮದ ಕಥೆಯೇನು? ಈ ನಿಗೂಢತೆಯ ಸುತ್ತಲೇ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಶುರುವಿನ ಕುತೂಹಲ, ನಂತರ ರೊಟೀನ್ ಹಾರರ್!
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗಳು ‘418’ ಮೇಲಿನ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೀರ್ತನ್ ನಾಡಗೌಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಳೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಅದರ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮದ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲಾದ ಆರಂಭಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಚಿತ್ರ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವ ಹಳೆಯ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಜಾರುತ್ತದೆ. ಪಾಳುಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡ, ಪ್ರತೀಕಾರದ ಕಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವ ಆತ್ಮ ಹಾಗೂ ಊಹಿಸಬಹುದಾದ ಭಯಾನಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಪದೇಪದೆ ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಚಿತ್ರಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸತನವಿದ್ದಿದ್ದರೆ ‘418’ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗಿಂತ, ಜೋರಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ದಿಢೀರ್ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನರಬಲಿಯಂತಹ ಅಂಶವೂ ಹೊಸತನದಿಂದ ಕೂಡಿರದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸನ್ನಿವೇಶದಂತೆಯೇ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ‘ಚಂದ್ರಮುಖಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಛಾಯೆ ಕಾಣಿಸಿದರೂ, ಆ ಚಿತ್ರದ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ‘418’ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಭಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸಿದರೂ, ಮುಂದೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಎಳೆದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಯ ನಿರೂಪಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಥಾವಸ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಯಾದ ನಿರೂಪಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಥಾಹಂದರದ ಹಾರರ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತುಸು ಹೆಚ್ಚೇ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ಹಾರರ್ ಅನುಭವದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಸರಳ ಚಿತ್ರಕಥೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಬಹುದು.
ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರಾ ಜೆ. ಆಚಾರ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ
‘418’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿರುವುದು ಚೈತ್ರಾ ಜೆ. ಆಚಾರ್. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಭಯದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಪಗಡಾಲ ತೆರೆಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮನೋವೈದ್ಯರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಥೆಯ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಚರಣ್ ಲಕ್ಕರಾಜು ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯವೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠ, ಆದರೆ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ
‘418’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ. ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಿ ಜಿಜಿ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿವೆ. ಭಯಾನಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಹಾಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಿದೆ. ದಿನೇಶ್ ದಿವಾಕರನ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹಳೆಯ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮೈತ್ರಿ ಮೂವೀ ಮೇಕರ್ಸ್ನ ಲೋಗೋವನ್ನು ಹಾರರ್ ಥೀಮ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪಿಸಿರುವುದೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಕೆಲವು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಕುಲ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭಾಗವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸದಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ವೇಗಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ: 418
ತಾರಾಗಣ: ಚೈತ್ರಾ ಜೆ. ಆಚಾರ್, ರಮೇಶ್ ಇಂದಿರಾ, ಸೂರ್ಯ ರಾಜ್ ವೀರಭತ್ತಿನಿ, ಚರಣ್ ಲಕ್ಕರಾಜು, ಪ್ರೀತಿ ಪಗಡಾಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು
ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನ: ಕೀರ್ತನ್ ನಾಡಗೌಡ
ನಿರ್ಮಾಪಕರು: ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ, ವೈ. ರವಿಶಂಕರ್
ಸಮರ್ಪಣೆ: ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್
ಪಂಚ್ಲೈನ್
ಇನ್ನು ‘418’ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಆದರೆ, ಹಳೆಯ ಹಾರರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎಳೆದಂತಾಗುವ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಚಿತ್ರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೊಸತನದ ಹಾರರ್ ಅನುಭವ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಯತ್ನವೆನಿಸಬಹುದು.