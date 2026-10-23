ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2026ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೊಸ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. 3,473 ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲಿನ ಬೃಹತ್ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಇಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಬಾಟ್ಲ್ಯಾಬ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ನ ಈ ಸಾಧನೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವೈಭವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ಸೇರಿಸಿದೆ.
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಡ್ರೋನ್ ಶೋ: 3,473 ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಂದ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ
ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿ ನವಿಲಿನ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೊಸ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18, 2026ರಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಒಂದೆರಡು ಡ್ರೋನ್ಗಳಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 3,473 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನವಿಲಿನ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು, ನಿಖರ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದ ನವಿಲಿನ ದೃಶ್ಯ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ನೀಡಿತು. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಬ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯ ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯಿತು.
ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ತಂಡ ಯಾವುದು?
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (CESC) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ದೆಹಲಿಯ ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬಾಟ್ಲ್ಯಾಬ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ (BotLab Dynamics) ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಡೆಸಿತು.
ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ತಂಡದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಲಂಡನ್ನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ, ಸಿಇಎಸ್ಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಲ್. ಲೋಕೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ನವಿಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಚಮತ್ಕಾರ!
ಈ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನವಿಲಿನ ಆಕೃತಿಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಒಟ್ಟು 12 ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚಿಟ್ಟೆ, ಸಿಂಹ, ಸೈನಿಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ, ಶಿವನ ರೂಪ, ನಂದಿ, ಅಂಬಾರಿ ಆನೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯ ಚಿತ್ರಗಳೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸುಂದರ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನವಿಲು!
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಹೊಸದಲ್ಲ. 2025ರಲ್ಲಿ 2,983 ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಜಿಗಿಯುವ ಹುಲಿಯ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಮೂಲಕ ಸಸ್ತನಿಯೊಂದರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆಕಾಶಚಿತ್ರದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 2026ರಲ್ಲಿ ನವಿಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗಮ
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಎಂದರೆ ಅರಮನೆಯ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ಜಂಬೂಸವಾರಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಜಿನ ಕವಾಯತು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಡ್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ಹೊಸ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಆಧುನಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯುವ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತವೆ.
3,473 ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ನವಿಲು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲ; ಅದು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ವೈಭವ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.