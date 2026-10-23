BMRCL ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ 3ನೇ ಹಂತದ 'ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್' ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು 4 ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಿರು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.23): ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ 3ನೇ ಹಂತದ (Phase III) ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ, ಪಶ್ಚಿಮ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ (ORR) ಹಾಗೂ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 'ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್' (Orange Line) ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಿರು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (Short Tunnel Road) ನಿರ್ಮಿಸಲು 'ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (BMRCL) ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗದಿತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಿಂತ ಎರಡು ವರ್ಷ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ, 'ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ (Ridership) ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು' ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಿಎಮ್ಆರ್ಸಿಎಲ್, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್' ಮಾದರಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಕಿ.ಮೀ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಉಭಯ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ
ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- ಕಾರಿಡಾರ್ 1: ಪಶ್ಚಿಮ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ 4ನೇ ಹಂತದಿಂದ ಕೆಂಪಾಪುರದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 32.15 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 22 ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಬರಲಿವೆ.
- ಕಾರಿಡಾರ್ 2: ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಡಬಗೆರೆವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 12.50 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 9 ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಗಳು
ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಿಎಮ್ಆರ್ಸಿಎಲ್ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ
- ಸಾರಕ್ಕಿ ಸಿಗ್ನಲ್: ಸಾರಕ್ಕಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 1.36 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಫ್ಲೈಓವರ್.
- ಕಾಮಾಕ್ಯ - ಇಟ್ಟಮಡು - ಹೊಸಕೆರಹಳ್ಳಿ: ಈ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 1.56 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಫ್ಲೈಓವರ್.
- ಸುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 600 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮೂರನೇ ಫ್ಲೈಓವರ್.
- ಮುತ್ಯಾಲನಗರ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಿರಿದಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ (Parallel) ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್.
- ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ: ಕಡಬಗೆರೆಯಿಂದ ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ ನಡುವೆ 4 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಬೃಹತ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಕಿ.ಮೀ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆ
ಯೋಜನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ, ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಎಮ್ಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸುಮಾರು 2 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕಿರು ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ. "ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಆರಂಭಿಕ ಯೋಜನೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ (Technically unfeasible) ಅದನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬಿಎಮ್ಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ರಹಿತ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Signal-free traffic movement) ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'JICA' ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಸಿವಿಲ್ ಟೆಂಡರ್
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ 'ಜಪಾನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ' (JICA) ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಸಮ್ಮತಿ/ಒಪ್ಪಿಗೆ (Concurrence) ದೊರೆತ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಎಮ್ಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಕರೆ ಯಲಿದೆ.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದ್ದ ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಮಾದರಿಗೆ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಂತಾಗಿದೆ.