ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ 1.57 ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ₹1.93 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಮೈಸೂರು (ಅ.23): ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ (ಮೈಸೂರು ಝೂ) ಒಟ್ಟು 1.57 ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಪ್ರವೇಶ ದರ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1.93 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21) ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ 19,745 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ₹25.15 ಲಕ್ಷ ಪ್ರವೇಶ ದರ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ದಿನವಾದ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಯಂದು 20,264 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ₹25.67 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಬಂದಿತ್ತು.
2025 ರ ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ ₹1.91 ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆಯಾದರೂ, ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಎರಡು ದಿನಗಳಂದು (ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯದಶಮಿ) ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ತುಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 2025 ರ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ 27,033 ಮತ್ತು 27,272 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹33.21 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ₹34.07 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಬಂದಿತ್ತು.
ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೊಂದು ಕಣ್ಣು
ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ದಸರಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದುಬಂದಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಆದಾಯದ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ.
- 2022: ಒಟ್ಟು 1.55 ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ₹1.53 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ 36,013 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸಿ, ₹35.83 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು.
- 2023: ಒಟ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ 1.65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹1.67 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.
- 2024: 1.65 ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ₹1.71 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು 34,659 ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಂದ ₹35.54 ಲಕ್ಷ ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು.
- 2025: ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ 1.56 ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ₹1.91 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.
- 2026: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (2026) ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಹರಿವು ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.