08:29 AM (IST) Nov 09

Karnataka News Live 9th November: BBK 12 - ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಷಾ ಗೌಡ ಈಗಲೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್; ಔಟ್‌ ಆಗ್ತಾರಾ?

Bigg Boss Kannada Season 12 Updates: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಶೋನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತೋದು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುವುದು. ಆದರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಮೇಲೆ ರಿಷಾ ಗೌಡ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಿಷಾ ಗೌಡ ಔಟ್‌ ಆದರಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ವಾಹಿನಿಯು ಪ್ರೋಮೋ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

Read Full Story
08:17 AM (IST) Nov 09

Karnataka News Live 9th November: ಇಂದು ಚಲುವರಾಯನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ - ಮೇಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿಭದ್ರತೆ

ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಗ್ದೀಶ್ ರಾಧಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಚಲುವನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೇಗುಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Read Full Story
07:53 AM (IST) Nov 09

Karnataka News Live 9th November: ಶೋಷಣೆ ತಡೆಯಲು ಜನರು ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ - ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

CM Siddaramaiah speech on Kanakadasa Jayanti: ಸಂತಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಶೋಷಣೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಜನರು ವೈಚಾರಿಕ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

Read Full Story
07:49 AM (IST) Nov 09

Karnataka News Live 9th November: BBK 12 - ವಯಸ್ಸು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು, ಆದ್ರೂ ಅಂಥ ಮಾತಾಡಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ; ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್

Bigg Boss Kannada Season 12 Updates: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಶೋನಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್‌ ತಗೊಂಡ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಕಿವಿ ಹಿಂಡಿದರು. ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

Read Full Story
07:38 AM (IST) Nov 09

Karnataka News Live 9th November: ಮತಗಳ್ಳತನ ಆರೋಪ: ರಾಜ್ಯದ 1.12 ಕೋಟಿ ಜನರಿಂದ ಮತಚೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೈ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹ!

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮತಗಳ್ಳತನದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ 1.12 ಕೋಟಿ ಸಹಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ.

Read Full Story
07:37 AM (IST) Nov 09

Karnataka News Live 9th November: ವೈರಲ್: ಮದ್ದೂರು ಡೇರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೇ ಹಾಲಿಗೆ ನೀರು ಬೆರಸಿ ಕಳ್ಳಾಟ!

ಮದ್ದೂರಿನ ಕಡಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡೇರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಲಿಗೆ ನೀರು ಬೆರೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬಿಎಂಸಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮ

Read Full Story
07:37 AM (IST) Nov 09

Karnataka News Live 9th November: ಎಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಗೂ ನಾವು 50ರು. ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ: ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಡ್ಡು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 100 ರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ಬರುವ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 50 ರು. ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸಂಘ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ.

Read Full Story
07:36 AM (IST) Nov 09

Karnataka News Live 9th November: ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ತೆರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಗೂ ಟನ್‌ಗೆ ₹100: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ!

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಸಭೆಯ ನಂತರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ಗೆ 100 ರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 50 ರು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ 50 ರು. ಸೇರಿದ್ದು, ರೈತರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆತಿದೆ.

Read Full Story
07:36 AM (IST) Nov 09

Karnataka News Live 9th November: ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಾ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲಾ? ಐಸಿಸ್ ಉಗ್ರ, ವಿಕೃತ ಕಾಮಿಗೆ ಜೈಲಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ!

ರಾಜ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜೈಲಾದ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ಶಕೀಲ್, ವಿಕೃತ ಕಾಮಿ ಉಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ನಟ ತರುಣ್ ಕೊಂಡರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿಯಂತಹ 'ವಿಐಪಿ ಸೌಲಭ್ಯ' ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್

Read Full Story
07:35 AM (IST) Nov 09

Karnataka News Live 9th November: ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಗು ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತಾದ ಯಮ ಸ್ವರೂಪಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಲಾರಿ!

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಲಾರಿ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದು, ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ 1.8 ವರ್ಷದ ಮಗು ಪ್ರಣವ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಚಾಲಕ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.

Read Full Story